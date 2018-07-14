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Darbelerin panzehiri demokrasidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Bir ülkede demokrasi kültürü ne kadar iyi gelişmişse o ülkede darbe olma ihtimali o kadar az olacaktır. Unutulmamalıdır ki darbelerin panzehri demokrasidir." dedi.

Darbelerin panzehiri demokrasidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, "Bir ülkede demokrasi kültürü ne kadar iyi gelişmişse o ülkede darbe olma ihtimali o kadar az olacaktır. Unutulmamalıdır ki darbelerin panzehri demokrasidir." dedi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:44
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Darbelerin panzehiri demokrasidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin, ülke yönetimine cemaatlerin, tarikatların dahil edilmesinin ortaya çıkaracağı sonucu çok ağır bir şekilde gösterdiğini belirten Ağbaba, "Bir ülkede demokrasi kültürü ne kadar iyi gelişmişse o ülkede darbe olma ihtimali o kadar az olacaktır. Unutulmamalıdır ki darbelerin panzehri demokrasidir. İnsan haklarıdır. Güçlü sivil toplum örgütlenmesidir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'a giden yolların da tüm yönleriyle ele alınıp araştırılması gerektiğini vurgulayan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen halen bu kanlı girişimin siyasi ayağına yönelik bir adım atılmaması, FETÖ'ye yönelik mücadeleyi askıda bırakmaktadır. Kamuoyunda siyasetçilerin korunup kollandığı izlenimi vermektedir. Bugüne kadar defalarca darbe girişimi ile ilgili verdiğimiz araştırma önergelerinin AKP milletvekilleri tarafından mecliste reddedilmesi, kafalardaki soru işaretlerini artırmaktadır. 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 250 yurttaşımıza karşı vefa borcumuzu ancak FETÖ'yü besleyip büyütenler, tüm sorumlular cezalandırıldığında verebiliriz."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPFETÖVeli Ağbaba
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