"Darbeciler adalet önünde hesap veriyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, FETÖ'cülerin, gerçek darbecilerin yargılanmadığı tarzındaki söylemlere ilişkin, "Bugün buradan tekrar altını çizerek söylüyorum; darbeciler adalet önünde hesap veriyorlar. O gece suçüstü yakalandılar ve bugün mahkemelerde yargı önünde millete hesap veriyorlar. Bunun hesabı soruluyor." dedi.

Ünal, sanıklarının ilk kez hakim karşısına çıkacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını izlemek üzere Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne geldi.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Ünal, bu davaya sahip çıkmak ve bu hainlerin, katillerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısına hesap vermesini takip için Silivri'ye geldiklerini söyledi.

Ünal, 15 Temmuz gecesi ülkenin kaderinin millet eliyle nasıl değiştirildiğinin, milletin kendi demokrasisine, kendi ülkesine, kendi devletine nasıl sahip çıktığının görüldüğünü ve yaşandığını belirterek, "Bugün bize o geceyi yaşatan, ülkemizi işgal etmek için harekete geçenlerle hesaplaşmak için buradayız. Biz, devletimizle, milletimizle beraber bütün dünya şunu bilsin ki bunun hesabını görmek ve bu hesabı görürken de uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarımızı yerine getirerek, insan hakları sözleşmesinin gereklerini yerine getirerek, bu dava sürecinde yeni iç hukuk yolları açarak bu yargılamaya devam ediyoruz. Biz de siyasetçi olarak bunun takibini yapıyoruz." diye konuştu.

Bugün Ankara'da Akıncılar davasının başladığını, Silivri'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi lojistik davasının devam ettiğini anlatan Ünal, "FETÖ'cülerin, gerçek darbecilerin yargılanmadığı tarzında birileri bir şeyler söylüyor. Bugün buradan tekrar altını çizerek söylüyorum; darbeciler adalet önünde hesap veriyorlar. O gece suçüstü yakalandılar ve bugün mahkemelerde yargı önünde millete hesap veriyorlar. Bunun hesabı soruluyor." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast davasının Marmaris'te sonuçlandığını hatırlatan Ünal, "Bu davalar da sonuçlanacak. Buralarda da bu hainler, o katiller, o gece suçüstü yakalanan, devletimize, milletimize. geleceğimize, istiklalimize, istikbalimize kasteden hainler gereken cezaları alacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"Şeffaf bir şekilde mahkemeler devam ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan da bu davayı diğer davalardan farklı kılan bir yön olduğunu belirterek, trafiğe kapatılmak suretiyle ilk olarak sivil vatandaşlara ateş açılan yerin Boğaz Köprüsü olduğunu anımsattı.

Köprüye yeni ismini veren 34 şehidin 32'sinin sivil olduğunu anlatan Kan, "Şehitlerimizin hepsi bizim için çok kıymetli ama bu şehitlerimiz arasında en genç şehitlerimizden Abdullah Tayyip Olçok ve babası Erol Olçok da var. Baba oğul şehitler. İçeride gazilerimiz şu anda mahkemenin başlamasını bekliyorlar. Gazilerimiz arasında gencecik kızlarımız ve delikanlılarımız, farklı yaşlarda vatandaşlarımız var. 141 sanık var. Şeffaf bir şekilde mahkemeler devam ediyor. İnşallah adalet tecelli edecek, haklı bir şekilde hukuk içerisinde bütün deliller değerlendirilecek. Biz bu mahkemeleri takip edeceğiz, ailelerimiz yalnız değiller." diye konuştu.

Basın açıklamasına, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, FETÖ mensubu askerlerin Boğaziçi Köprüsü'nde açtığı ateş sonucu şehit düşen Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, sanatçı Uğur Işılak da katıldı.