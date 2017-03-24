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Darbe tehditleri ortadan kalkmasın istiyorlar

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Türkiye evetle yeni döneme geçerse daha hızlı karar alacak. Bu bazı kesimleri ürkütüyor. İstiyorlar ki darbe tehditleri ortadan kalkmasın." dedi.

Darbe tehditleri ortadan kalkmasın istiyorlar

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Türkiye evetle yeni döneme geçerse daha hızlı karar alacak. Bu bazı kesimleri ürkütüyor. İstiyorlar ki darbe tehditleri ortadan kalkmasın." dedi.

24 Mart 2017 Cuma 16:53
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Darbe tehditleri ortadan kalkmasın istiyorlar

GAZİANTEP

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Organize Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir fabrikada işçilerle öğle yemeğinde buluştu.

Kurtulmuş, Türkiye'deki herkesin daha güçlü bir Türkiye oluşturma, daha büyük bir ülke oluşturmak ve geleceğe daha iyi bir ülke bırakma adına ortak bir hedefinin olduğunu anlattı.

"Seçimlere dışardan müdahil olan davetsiz misafirleri var"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yönetimde çift başlılığın olmayacağını, hükümetlerin kurulamama ihtimalinin, istikrarsızlığın ortadan kalkacağını aktaran Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye ilk kez seçimlere gitmiyor. Bugüne kadar çok seçime gittik. Her seçim, Türkiye'de kendi aramızda oldu. Millet oy verdi, kazanan kazandı. İlk sefer bu sefer bu seçimlere dışardan müdahil olan davetsiz misafirleri var. Önce Avrupa'dan bazıları buraya Türk siyasetçiler gelmesin, evet kampanyası yapmasın dediler. İkinci adımda, o rezalet gecesi vardı. Halkımızın üzerine at ve itleriyle saldırdılar. Hanımefendi bakanımızı saatlerce arabada bekleterek zulüm ettiler. Onu da geçtik, 2 meşhur gazete, biri İsviçre'nin Blick gazetesi, Türkçe 'hayır' kampanyası yürütmeye çalıştı. Biz İsviçre'nin yönetimini değiştirmiyoruz. Sana ne? Halkımız istediği kararı verir.

Sonra Almanya gazetesi hayır kampanyası yürüttü. Bizim siyasetçilerimize kampanya yapmalarına izin vermediler. Daha önce gezdik bir kişinin burnu kanamadı. Şimdi ne oldu? Şimdi baktılar ki hayır cephesi çok zayıf, destek vermeye başladılar. Avrupa'nın büyük kentlerinde bize izin vermeyenler PKK'nın hayır oyu için miting yapmasına, polis ekiplerince de güvenlikleri sağlanarak miting yapmasına izin verdiler. Belki 23 gün içerisinde yenileri de olacak."

"Kişi başına düşen gelir kısa süre 25 bin dolara çıkaracak"

Numan Kurtulmuş, oynanan oyunların çok açık olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye 'evet'le yeni döneme geçerse Türkiye daha hızlı karar alacak, 3 bin dolardan 11 bin dolara çıkmış olan kişi başına düşen gelir de kısa süre 25 bin dolara çıkaracak. Bu bazı kesimleri ürkütüyor. İstiyorlar ki Türkiye'nin ayakların prangalar devam etsin, istiyorlar ki darbe tehditleri ortadan kalkmasın. Ama bu aziz millet cevabını verecek. Bu millet Allah'ın izniyle evet diyerek tüm oyunları bozacak ve tüm hesapları ters düz edecek. Karar sizin. Manzarayı görüyorsunuz. Akşam bunları 3 dakika düşünün. Mesele Tayyip Erdoğan veya AK Parti meselesi değil. Biz hiç bir şekilde bu topraklarda kıyamete kadar devam edecek davayı kişiler üzerinden yürütmeyiz. Mesele Türkiye ve çocuklarımızın meselesidir. Türkiye'nin gerçeklerini anlatın, herkes Türkiye'nin geleceğini ve ülkemizin düşmanlarını düşünsün ve anlasın."

AA

Anahtar Kelimeler:
Numan KurtulmuşDarbe
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