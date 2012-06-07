"Darbe komisyonu" Demirel'i dinliyor

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüşmeye başladı.



Demirel, AK Parti İstanbul Milletvekili Nimet Baş başkanlığındaki komisyonun 11 üyesiyle Güniz Sokak'taki evinde bir araya geldi. Demirel, görüşmeye minibüsle gelen komisyon üyelerini, toplantının yapıldığı çalışma odasının girişinde tek tek ellerini sıkarak karşıladı.

Toplantının başlangıcında gazetecilerin görüntü aldığı sırada açıklama yapan Demirel, darbelerle ilgili kendisinin de görüşlerine başvurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demirel, ''Çalışmalarınıza yardımcı olmak için elimden gelen gayreti göstereceğimden emin olun'' dedi.

Konunun fevkalade komplike ve karışık, asgari 50 yıla yayılmış olduğunu belirten Demirel, ''Allah size kolaylık versin. Zor bir işle görevlendirildiniz. TBMM'nin şanına layık çalışma yapacağınızdan eminim'' diye konuştu.