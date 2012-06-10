Darbe hukukunun kalkmasını istiyoruz

ORDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ordu Atatürk Spor Salonu'nda yapılan olağan il kongresine katıldı.

Burada yaptığı konuşmasına, yeni CHP'nin halka daha yakın bir parti olduğunu anlatarak başlayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin düne kadar ''statükocu bir parti olarak'' adlandırıldığını belirterek, şöyle devam etti:

''Biz darbe hukukunun kalkmasını, özel yetkili mahkemelerin kalkmasını istiyoruz, yüzde 10 seçim barajının kalkmasını, yargının bağımsız, özgür, özel ve tarafsız olmasını istiyoruz. Türk Tarih Kurumu'nun Atatürk'ün vasiyetine uygun eski konumuna getirilmesini istiyoruz. Biz bu ülkede kadın erkek eşitliği istiyoruz, gençler üzerinde baskının kalkmasını istiyoruz. Nerede söyleyeceğiz biz bunları, masada söyleyeceğiz.''

Her sorunla ilgilenen tek parti olacağız

''Buradan söylüyorum, ister masaya otursunlar ister oturmasınlar, 70 milyonu aşan tüm yurttaşlara sesleniyorum, bu sorunu çözecek CHP'dir'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Emeklinin mi, memurun mu, fındık üreticisinin mi, kimin derdi varsa çözüm CHP'dir. Her sorunla ilgilenen tek parti olacağız. Bizim projelerimizi şimdi uyguluyorlar. Peki onların bir projesi vardı, Kanal İstanbul planını gören var mı? Projesini gören var mı? Maliyeti bilen var mı? Hayır, hayali bir proje. Bizim projelerimiz insana dokunan projeler'' ifadelerini kullandı.