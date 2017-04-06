Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88630
ALTIN
150.239
DOLAR
3.7252
STERLIN
4.6532
EURO
3.9635
Sadri Alışık 92 yaşında
Sadri Alışık 92 yaşında
'Milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımız uzaya çıkacak'
'Milli yüksek teknoloji hamlesiyle bayrağımız...
Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi
Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi
'Kostak'a yardım eli
'Kostak'a yardım eli
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'
Bu 'Giselle' başka 'Jizel'

"Darbe girişiminin kontrollüsü kontrolsüzü olmaz"

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddialarına ilişkin, "Darbe girişimi darbe girişimidir. Bunun kontrollüsü kontrolsüzü olmaz. Onun için bu boş bir ithamdır." dedi.

"Darbe girişiminin kontrollüsü kontrolsüzü olmaz"

Başbakan Yardımcısı Türkeş, Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddialarına ilişkin, "Darbe girişimi darbe girişimidir. Bunun kontrollüsü kontrolsüzü olmaz. Onun için bu boş bir ithamdır." dedi.

06 Nisan 2017 Perşembe 10:31
17 Okunma
"Darbe girişiminin kontrollüsü kontrolsüzü olmaz"

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor, soruları yanıtlıyor.

"Boş bir itham"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddialarını değerlendiren Türkeş, "Darbe girişimi darbe girişimidir. Bunun kontrollüsü kontrolsüzü olmaz. Bunun üzerinden şike yaparak ikbal elde etmeye kalkana 'ruh hastası' denir. Ben Türkiye'de böyle ruh hastaları olduğunu düşünmüyorum. Onun için bu boş bir ithamdır."  ifadelerini kullandı.

"Suriye'de siviller katledildi"

Türkeş, Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına ilişkin de şu açıklamalarda bulundu:

"Hakikaten çok vahşice bir şey, savaşın ötesinde kalkışmayı bastırmak denemez, savaş denemez. Kimyasal silah ile sivil insanlar katledildi, 'nokta'. İkincisi, savunmalar da doyurucu değil. Rejim yapmıştır ve maalesef sivil insanlara karşı yapmıştır. Çocuk ve kadınlar öncelikli olarak maalesef hayatlarını kaybetmiştir. Bu tespiti yapmak lazım."

"Bizim Suriye'deki Esed rejimiyle ilgili menfi kanaatimiz zaten başından beri vardı. Biz bunu muhafaza ediyoruz." diyen Türkeş, "Bu yönetimle Suriye'nin yönetilemeyeceğini çok uzun süredir hem Cumhurbaşkanımız hem Başbakanımız dile getirdi. Biz aynı katı tavrımızı muhafaza edeceğiz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tuğrul Türkeş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İdlib'deki görüntüler bütün insanlığı utandıracak görüntüler"
"İdlib'deki görüntüler bütün insanlığı utandıracak görüntüler"
'İdlib'de yaşananla Halepçe'de yaşananların ne farkı var'
'İdlib'de yaşananla Halepçe'de yaşananların ne farkı var'
Mevcut anayasa sistemi Türkiye'de sürekli problem üretiyor
Mevcut anayasa sistemi Türkiye'de sürekli problem üretiyor
"FETÖ iftirasını meşrulaştırmaya çalışıyor"
"FETÖ iftirasını meşrulaştırmaya çalışıyor"
"Bu memlekette 'hayır' da diyen 'evet' de diyen vatandaşımızdır"
"Bu memlekette 'hayır' da diyen 'evet' de diyen vatandaşımızdır"
Yıldırım'dan MHP'nin 'evet' standını ziyaret
Yıldırım'dan MHP'nin 'evet' standını ziyaret

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ