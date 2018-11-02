Darbe girişimcileriyle şehitlerimizi aynı kefeye koymak hainliktir

TBMM - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Parti'li Cihangir İslam'ın TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin, "15 Temmuz darbe girişimcileriyle darbeye karşı vatanını, milletini, milletin birliğini savunan ve bu hususta canını feda eden şehitlerimizi aynı kefeye koymak şayet gaflet değilse hainliktir." dedi.

Destici, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı ve gerginliğe neden olan konuşması hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cihangir İslam'ın açıklamalarının hem şahsı hem de partisi adına büyük bir talihsizlik olduğunu belirtti.

"15 Temmuz darbe girişimcileriyle darbeye karşı vatanını, milletini, milletin birliğini savunan ve bu hususta canını feda eden şehitlerimizi aynı kefeye koymak şayet gaflet değilse hainliktir." diyen Destici, şöyle devam etti:

"Burada onun bu konuşmalarını alkışlayan parti grupları da maalesef aynı çirkinliğe ve hadsizliğe ortak olmuşlardır. Muhalefet bu değildir. Muhalefet, yanlışları düzgün bir üslupla doğruyu bulma adına dile getirmektir. Bu, çirkin muhalefetin çok çirkin bir örneği olmuştur. Bunu kınıyor ve ayıplıyorum. İnşallah bir daha tekrarı yaşanmaz. Cihangir İslam'ın hem milletten hem 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine bir özür borcu olduğunu düşünüyorum."