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'Darbe değil' diyorsan Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun

Başbakan Yıldırım, "Diyeceksin ki '15 Temmuz kontrollü darbe'. Sayın Kılıçdaroğlu ne söylediğinin farkında mısın? 15 Temmuz'a eğer 'darbe değil' diyorsan o zaman Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun, onlar da öyle diyor." dedi.

'Darbe değil' diyorsan Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun

Başbakan Yıldırım, "Diyeceksin ki '15 Temmuz kontrollü darbe'. Sayın Kılıçdaroğlu ne söylediğinin farkında mısın? 15 Temmuz'a eğer 'darbe değil' diyorsan o zaman Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun, onlar da öyle diyor." dedi.

11 Nisan 2017 Salı 15:11
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'Darbe değil' diyorsan Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen mitingde halka seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimine ilişkin açıklamalarını eleştiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Darbe gecesi beni arayacaksın diyeceksin ki 'yanınızdayız, bu bir darbedir, arkanızdayız' şimdi de kalkıp diyeceksin ki 'bu bir tiyatro, 15 Temmuz kontrollü darbe'. Sayın Kılıçdaroğlu ne söylediğinin farkında mısın? 249 şehidimizin ruhunu incittiğinin farkında mısın, 2 bin gazimizi üzdüğünün farkında mısın kardeşim. 15 Temmuz'a eğer 'darbe değil' diyorsan o zaman Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun, onlar da öyle diyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiBinali YıldırımİzmirGaziemir
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