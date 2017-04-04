"Dalgalı denizde tek limanımız millettir"

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde partisince Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

PKK'lı teröristlerin bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine tuzak kurduğunu anımsatan Yıldırım, "Hayatını kaybeden Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere şifa diliyorum. Bu bir kez daha göstermiştir ki bu ülkeyi bölmeye hiçbir alçağın gücü yetmeyecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." diye konuştu.

"Bu anayasa dertlerimize çare bulamıyor"

Kendisinden önce söz alan Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in ülkenin eski anayasadan neler çektiğini, neler kaybettiğini bütün açıklığıyla ortaya koyduğunu vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bir darbeyle, dayatmayla karşı karşıya geldi. Mevcut anayasa 82 model, her tarafı dökülüyor. Şanzımanı dağılmış, anayasayı yapan darbeciler yok olmuş, gitmiş. Bu dünyadan öbür dünyaya gitmiş. Hala bunların anayasası ile devam etmek mecburiyetinde miyiz? Bu anayasa dertlerimize çare bulamıyor. Türkiye'nin gelişen ihtiyacını karşılamıyor. Siyasetteki dertlerin dermanı millettir. Milletin iyileştiremeyeceği, tedavi edemeyeceği hiçbir hastalık, dert yoktur. Biz de bu anlayışla MHP ile bir araya gelerek Türkiye'nin artık işe yaramayan, sorunlara çözüm üretmeyen bu anayasasını değiştirmek için çalışma yaptık."

"Tek limanımız, sığınağımız millettir"

Yıldırım, Meclise götürdükleri anayasa değişikliği teklifinin oylanarak milletvekilleri tarafından kabul edildiğini hatırlattı.



Vatandaşlara, "Mecliste vekillerin kabul etmesi yeter mi?" sorusunu yönelten Yıldırım, "Kim karar verecek, Yozgat karar verecek. Yiğidin harman olduğu Anadolu şehri, 'Bayrak, vatan, millet, devlet' diyen Yozgat karar verecek. Çünkü bizim dalgalı denizde tek limanımız, sığınağımız millettir." ifadelerini kullandı.