"Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük"

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Darbecilere, kumpasçılara, vesayetçilere fırsat vermedik." dedi.
AA
Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Darbecilere, kumpasçılara, vesayetçilere fırsat vermedik." dedi.
Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Darbecilere, kumpasçılara, vesayetçilere fırsat vermedik." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Darbecilere, kumpasçılara, vesayetçilere fırsat vermedik." dedi.
AA