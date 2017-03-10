'Cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhuriyet'in ilanı kadar önemli'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında esnaf ile bir araya geldi.

Burada, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinen Bakan Yılmaz, daha etkin daha iyi hizmet etmenin daha iyi bir yönetime sahip olmakla mümkün olacağını vurgulayarak, "Önümüzde büyük bir fırsat var. Türkiye'nin etkin bir yönetime sahip olması lazım. Zaman kaybına ve kaynak israfına yol açmayacak bir sisteme ulaşmamız lazım. İşte bunun da yolu 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına 'evet' vermekle geçiyor." diye konuştu.

Yılmaz, anayasaların millet tarafından yapıldığını ve devletin sınırını belirlediğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Fakat anayasa şimdiye kadar hiçbir zaman millet tarafından yapılmadı. Anayasayı yaptılar vatandaşın sınırını belirlediler. 'Düşünürsün ancak şu şartlarda, inanırsın ancak şu şartlarda, ticaret yaparsın ancak şu şartlarla' diyerek adeta vatandaşa çerçeve çizdiler. İlk defa gerçekten millet sivil bir anayasa istiyor. Bu kısmen önemli, inanın ki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, Cumhuriyet'in ilanı kadar, çok partili demokratik hayata geçiş kadar önemli. Türkiye'de 'şu andaki mevcut sistem doğru mudur?' diye herkese soruyoruz. 'Doğru değil' diyorlar peki doğru olmayan sistemin devamını savunmak doğru mudur? O da doğru değildir. Ama niye savunuyorsunuz? Zaten bir Tayyip Erdoğan karşıtlığı var, AK Parti karşıtlığı var. Bazı yerlerde hepsi bir araya geliyor. 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi 16 parti bir araya geliyor, bir de buna bazen Almanya bazen de terör örgütleri ekleniyor. Ayrı bir geniş cephe kuruluyor. Ama elini vicdanına koyan bir kimse bakar ki Türkiye'nin kurtuluşu bu yeni gelecek sistemdedir."

Türkiye'deki sistemin adının belirsizlik olduğunu iddia eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsmi parlamenter demokratik sistem ama parlamenter demokratik sistemlerde cumhurbaşkanına bu kadar yetki verilmez. Niye bu yetkiyi verdiler, cumhurbaşkanını güçlü kılmak istediler. Niye cumhurbaşkanını millet seçmiyor? Ankara'dan seçime dahil olanlar, zamanı gelince muhtıra verenler, zamanı gelince yönlendirme yapanlar, zamanı gelince cumhurbaşkanını tehdit edenler, 'biz her nasılsa Ankara'daki milletvekillerini de bir şekilde yola getiririz ama milleti yola getiremeyiz' diye düşündüler."

Bakan Yılmaz, daha sonra, rahatsızlığı dolayısıyla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçirdiği ameliyatın ardından evinde istirahat eden Anadolu Ajansı muhabiri Halife Yalçınkaya'yı ziyaret etti.