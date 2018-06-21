"Cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük teveccüh var"

Seçim çalışmaları için Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TGRT Haber'deki canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kentte halkla buluşacağını, böylelikle Anadolu mitinglerinin sona ereceğini bildirdi.

Gül, 24 Haziran'a giderken muhalefet partilerinin mega projelerin durdurulması ve parlamenter sisteme yeniden dönüşle ilgili vaatlerde bulunduğunu belirterek, "Bugüne kadar memleket için tek çivi çakmamış insanların ülkeye bir faydasının olmayacağını milletimiz görüyor. Yapılan şovlar ilk başta ilgi çekiyor ama insanlarımız 'riske atamayız' diyor. Aslında son 10 günde farklı bir hava var. Çarşı pazarda cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük bir teveccüh var." ifadesini kullandı.

Muhalefettekilerin söylediklerinin ise halk tarafından karşılık bulmadığını aktaran Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer partilerin tabanlarından oy alacağımızı düşünüyorum. Çünkü bi iş bir parti konusundan ziyade ülkenin büyümesine yönelik bir seçim. Karşı tarafta yıkacağız, yakacağız, TİKA'yı kapatacağız diyen bir yapı var. Oysa ki bu kurumlar Türkiye'nin dünyaya yönelik yüzümüzü gösteren kurumlardır. Vatandaşlarımızla, dünyayla buluştuğumuz bir yapı var. Bu kurumlardan kim rahatsız, FETÖ rahatsız, siz niye rahatsız oluyorsunuz. Milletimiz tüm bunları görüyor."

Bakan Gül, muhalefet partisinin parlamenter sisteme geri dönüşle ilgili açıklamaları hatırlatılması üzerine, "Ben sistemi değiştiriyorum" diyerek sistemin değiştirilemeyeceğini, yeni sisteme geçmek için yapılan referandumun üzerindeki mühür kurumadan eskiye dönüş vaatlerinin yapılmasını millete saygısızlık olduğunu belirtti.

"Kürt seçmenin en çok oyunu alan kesim AK Parti'dir"

Gül, Kürt kökenli seçmenlerin 24 Haziran'da nasıl davranacağı yönündeki tahminin sorulması üzerine, "Kürt seçmenin oyu kimsenin ipoteği altında değildir. Bugün Kürt seçmenin en çok oyunu alan kesim AK Parti'dir, bu seçimde de böyle olacaktır." dedi.

Önceden mahkemelerde Kürtçe savunmanın "bilinmeyen bir dil" diye nitelendirildiğini, sorunların çözümü noktasında sorumluluk olan partinin de AK Parti olduğunu vurgulayan Gül, şunları ifade etti:

"Bugün Kürt kardeşlerimizi tehdit eden bir terör örgütü vardır. Esasen de onları tehdit etmesin, huzurları bozulmasın diye terörle mücadele yürütülüyor. Bunu tüm milletimiz görüyor. Özgürlüklerimizi daha ileriye götürdük. Özgürlüklerin nirvanası yoktur. Biz de o yüzden özgürlüklerin teminatı olarak, özgürlükleri daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza sürdürüyoruz."

"Mesele CHP genel başkanı olma meselesidir"

Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini ve ikinci tura ihtiyaç kalmayacağını bildirdi. Aksi yönündeki sosyal medya verilerinin hatırlatılması üzerine ise Gül, şöyle dedi:

"Kandil, 'Tayip Erdoğan giderse helva dağıtacağım' diyor. Pensilvanya 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin' diyor ama millet ne diyor. Önemli olan bu. Realiteyi farklı anlatmaya çalışıyorlar. Burada gerçek olan şu; biz daha refah, ekonominin daha güçleneceği, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bir Türkiye'den bahsederken, bir taraf da sadece 'Recep Tayyip Erdoğan gitsen' diyor. Bunları yazanlar, CHP otobüsünden değil, halkın arasından yazmaları lazım. Bugün CHP Genel Merkezinde asansör içerisinde bile kendisine yer bulamayan, CHP Genel Başkanlığı için delegesinden oy alamayan kişi, 81 milyondan nasıl oy alacak? Buradaki Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki mesele CHP genel başkanı olma meselesidir. Pazartesinin meselesi budur. Sayın İnce ne diyor, 'Giriyorsun, kaybediyorsun, giriyorsun kaybediyorsun.' Doğru da söylüyor, milletimiz de bunu görüyor. Birisi pozisyonunu korumaya çalışıyor, diğeri partiye genel başkan olmak istiyor."

Bakan Gül, muhalefet partisince seçimin kazanılması halinde tutuklu Selahattin Demirtaş'ın başkan yardımcısı yapılabileceği yönündeki iddialara ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Sayın Muharrem İnce'nin seçileceği bir durum yok. Böyle bir durum olmadığı için adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini biliyoruz. İkinci tura kalacak bir şey yok. Muharrem İnce’nin kendi hayalidir, beklentisidir ama realite bu işin ikinci tura kalmadan Cumhurbaşkanımızın, seçileceği yönündedir."