Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatanımızı bölmeye, milletimizi parçalamaya, bu eli kanlı örgütlerin ve arkalarındaki güçlerin, nefesi de takati de yetmeyecektir." dedi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'te gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili görüşlerine yer verildi.



Gaziantep'in terör örgütlerinin farklı yöntemlerle ama aynı amaca yönelik olarak gerçekleştirdikleri eylemlerden birine maruz kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, düğün için bir araya gelen insanları hedef alan saldırıda ilk belirlemelere göre 27 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 94 vatandaşın da yaralandığını teessürle öğrendiğini bildirdi.



Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum ki, ülkemiz ve milletimiz için 15 Temmuz silahlı darbe girişiminin ve o gece kaybettiğimiz 240 vatandaşımızın faili FETÖ’yle, sadece son bir ayda asker, polis ve köy korucularından oluşan 70 güvenlik görevlimizin katili PKK’yla, Gaziantep saldırısının muhtemel faili DAİŞ arasında hiçbir fark yoktur. Bu örgütleri ülkemizin ve milletimizin üzerine saldırtanlara mesajımız yine aynıdır, başaramayacaksınız! Türkiye’de ezanları susturmaya, bayrağı indirmeye, vatanımızı bölmeye, milletimizi parçalamaya, bu eli kanlı örgütlerin ve arkalarındaki güçlerin, nefesi de takati de yetmeyecektir. Türkmen'iyle, Arap'ıyla, Kürt'üyle aziz milletimizi oluşturan tüm unsurların bir arada huzurla yaşadığı, aynı ortak geleceğe umutlarını bağladığı Gaziantep’te, saldırının yapıldığı yer ve hedef alınan kitle, ne tür bir oyun oynanmaya çalışıldığını açıkça göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.



"Türkiye’ye güçleri yetmeyenlerin, etnik ve mezhep temelli hassasiyetler üzerinden vatandaşlarımızı birbirlerine karşı kışkırtma senaryoları tutmayacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Milletimiz, 30 yılı aşkın süredir PKK eylemlerinde, 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanetinde, DAİŞ’in yıllardır yaptığı canlı bomba eylemlerinde, bu oyuna gelmeyeceğini sayısız defa ortaya koymuştur. Gaziantep'te denenen aynı alçak oyun tutmayacak, milletimiz bu provokasyonun gerisindeki gerçek niyeti deşifre ederek, birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden asla taviz vermeyecektir. Kaybettiğimiz her can gibi Gaziantep’te şehit edilen kardeşlerimizin de hesabının sorulacağından, kanlarının yerde bırakılmayacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bir kez daha Şehitler Tepesi'ne bu defa Gaziantep'ten yolcu ettiğimiz kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

