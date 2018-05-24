Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız

ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Ankara Spor Salonu'nda başladı

Ankara Spor Salonu'nu dolduran partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ellerindeki Türk bayraklarını ve AK Parti flamalarını sallayıp cep telefonlarının ışıklarını yakarak karşıladı.

Yoğun sevgi gösterileri arasında salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, partilileri platformdan selamladı ve karanfil attı.

Bu sırada salonda, AK Parti'nin seçim çalışması kapsamında hazırlanan ve "Erdoğan Marşı" ismini taşıyan seçim şarkısı çalındı.

Erdoğan salona gelmeden önce, sözü Mustafa Doğruöz ve Eyüp Anlaş'a, bestesi Arslanbek Sultanbekov'a ait, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, canımsın, davamsın hey Türkiye" sözlerinin yer aldığı "Birlikte Türkiye" isimli yeni seçim şarkısı partililere dinletildi.

Toplantının başında "Vakit Türkiye Vakti" isimli kısa film de salondakilere izletildi.

Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti aday listelerinden milletvekili adayı gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bakanlar katıldı.

"İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız." dedi.

Erdoğan, "Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçim beyannamemizi, 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek milletimizim takdirine sunuyoruz." dedi.

"Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak"

Erdoğan şöyle devam etti:

"Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımaktır.

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksine göre, yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkarmış olduğumuz ülkemizi, en yüksek insani gelişmişlik seviyesine de ulaştıracağız.

Kadınların iş gücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız.

Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayi, ulaştırma, lojistik ve ticarette yerli, milli üretimle söz sahibi olan, cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz.

AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasal ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz."

Savunma sanayi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayine ilişkin "Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, dünyanın önde gelen ihracatçı ülkeleri arasına girecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük yapacağız. Bu anlayışla Türkiye, bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için değil, tüm insanlık için istemeye devam edecektir. 'Dünya beşten büyüktür' çağrımızı kararlılıkla ifade etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'yi ekonomide olduğu gibi demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız." diye konuştu.

"Yeni dönemde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni dönemde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız." dedi.