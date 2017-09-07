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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına sınırdan destek

Çağrıya destek Kapıkule’de, yurt dışına geçmek için bekleyen vatandaşlardan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına sınırdan destek

Çağrıya destek Kapıkule’de, yurt dışına geçmek için bekleyen vatandaşlardan geldi.

07 Eylül 2017 Perşembe 15:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına sınırdan destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına seçimler için yaptığı çağrıya destek Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına geçmek için bekleyen vatandaşlardan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına Almanya'daki seçimler için yaptığı çağrıya destek Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına geçmek için bekleyen vatandaşlardan geldi.

Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısındaki konuşmasında, Almanya'daki Türk vatandaşlarına, "Ben gerçek manada vatansever, milliyetperver, ülkemin aşığı olan Almanya'daki kardeşlerime diyorum ki siz Türkiye düşmanlarının kim olduğunu biliyorsunuz. Sakın onlara oy vermeyin." çağrısını yinelemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yaşadıkları ülkelere dönüş yapmak üzere sınır kapısında bekleyen yurt dışı Türkler'den geldi.

Almanya'daki seçimlerde oy kullanacak Türk vatandaşlarından Özkan Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Almanya'da Türkiye karşıtı olan partilere karşı tepkilerini sandıkta göstereceklerini ifade eden Aksu, "Türkiye'ye en yakın olan partiyi seçeceğim, onlara oy vereceğiz. Almanya'da ailecek 20 kişiyiz. Kim Türkiye'yi destekliyorsa oyumuzu ona vereceğiz." diye konuştu.

"Dişe diş"

Almanya'ya dönen Özgür İnce de Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamayı televizyondan izlediklerini, Almanya'da yaşayan Türklerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zaman desteklediğini belirterek, "Almanya Türkiye'ye karşı olursa, Türkiye de Almanya'ya karşı olacak. Dişe diş, başa baş. Bu kadar basit. Oyumuzu da buna göre kullanacağız. Cumhurbaşkanımızın her zaman yanındayız, cumhurbaşkanı neredeyse bizde oradayız inşallah. Ne diyorsa onu yapıyoruz." diye konuştu.

Almanya'ya dönen Abdullah Korkmaz da Almanya'da yaşayan Türklerin her zaman vatanlarıyla gurur duyduğunu ve destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bu arada yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısında yoğunluğa neden oluyor.

Sınır kapısında 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, yoğunluğu önlemek için emniyet yetkilileri de çeşitli önlemler alıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKapıkule
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