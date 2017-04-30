Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ saat 16.55'te Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Palam Askeri Üssü'ne gelişinde Hindistan Gençlik ve Spor Bakanı Vijay Goel, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth ile Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Yeni Delhi'ye geldi.