Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103047
ALTIN
203.087
DOLAR
4.8857
STERLİN
6.5420
EURO
5.7204
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk diasporasına müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk diasporasına müjdeler
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı azaldı
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı...
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon' dopingi
Tüketici teknolojisi pazarına 'akıllı telefon'...
'15 yaşımdan beri bunun hayalini kuruyordum'
'15 yaşımdan beri bunun hayalini...
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 
Berfin Gürsoy, Kalplerimizi Topladı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk diasporasına müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Bosna Hersek'te Avrupalı Türklerle buluşmasında yurt dışındaki Türklere çok sayıda müjde verdi, tavsiyelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk diasporasına müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Bosna Hersek'te Avrupalı Türklerle buluşmasında yurt dışındaki Türklere çok sayıda müjde verdi, tavsiyelerde bulundu.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 12:14
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk diasporasına müjdeler

SARAYBOSNA - 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Bosna Hersek'te Avrupalı Türklerle buluşmasında yurt dışındaki Türk diasporasına çok sayıda müjde vererek tavsiyelerde bulundu.

Başkent Saraybosna'daki Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Kurulunda binlerce kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türklere yönelik yakın gelecekte atılması planlanan adımları anlattı.

Öncelikle yurt dışında yaşayan Türk ailelerin çocuklarının ana dilleri Türkçe'yi öğrenmeleri noktasında proje desteklerini çeşitlendireceklerini kaydeden Erdoğan, hafta sonu okullarıyla bu çocukların ana dillerini ve kültürlerini öğrenmelerini teşvik edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde diasporadaki gençlere ayrılan kontenjanları da 2 katına çıkaracaklarının müjdesini verdi.

Yurt dışındaki vatandaşlar için kamu hizmetlerini basitleştirmeye yönelik adımlar atılacağını kaydeden Erdoğan, vatandaşların konsolosluk işlemleriyle ilgili tüm harçlarını banka kartıyla doğrudan başkonsolosluklara ödeyebileceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, boşanma kararlarının başka yere ihtiyaç kalmaksızın Türk başkonsolosluklarınca yapılacak işlemle tanınması konusunda başvurular alınmaya başlandığına değinerek Türkiye'de tekrar dava açıp yıllarca bekleme ve binlerce avro ödeme döneminin artık geride kaldığını söyledi.

Yurt dışında yaşayan ve çalışan Türk vatandaşlarına yönelik dövizle askerliğin 6 bin avrodan bin avroya düşürüldüğünü anımsatan Erdoğan, 38 yaşını aşmış ancak dövizle askerliğe başvuramamış kişilerin sorunlarını da yakında çözeceklerini söyledi.

Erdoğan, farklı kurumlar tarafından yürütülen hizmetlerin koordinasyonunu daha etkin ve hızlı hale getirmek adına Yurtdışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu tesis edeceklerini açıklayarak konsolosluk bölgelerinde, sekretaryası Yurtdışı Türkler Başkanlığınca yürütülecek Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Meclisi oluşturacaklarını ve yeni dönemde TBMM bünyesinde Yurtdışı Türkler Komisyonu adıyla daimi komisyon kurulmasını tavsiye edeceklerini söyledi.

TRT Türk yeniden yapılandırılacak

Erdoğan, yurt dışında faaliyet gösteren Türkçe yerel medyanın güçlendirilmesi konusuna da dikkati çekerek bu kapsamda Basın İlan Kurumunun yurt dışındaki Türk medyasına da ilan ve reklam verebilmesinin önünü açacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Türk televizyon kanalının da yeniden yapılandırılacağını açıklayarak kanalın yurt dışındaki Türk vatandaşlara daha geniş hizmet sunacağını müjdeledi.

Yurt dışında emekli olan vatandaşların durumunu da değerlendiren Erdoğan, bu kimselerin Türkiye'de yarı zamanlı çalışabilmeleri hususunda seçimlerin hemen ardından beklenen adımları atamaya başlayacaklarını ifade etti.

Siyasi partilerde aktif rol alma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli müjdeler verdiği Avrupalı Türklere bazı tavsiyelerde de bulundu.

Avrupa'nın dört bir yanından gelip salonu dolduran Türklerden bulundukları ülkelerdeki siyasi partilerde aktif rol almalarını isteyen Erdoğan, "O parlamentolarda ülkemize hainlik edenler değil, sizler yer almalısınız. Türk toplumu bu güce sahiptir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türklere yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını mutlaka almaları çağrısında bulunarak çifte vatandaşlığa izin veren ülkelerde zaten bu sorunun olmadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların, "Mavi Kart" başta olmak üzere Türkiye'de haklarını hiçbir kayıp olmadan kullanabilecekleri formüller geliştirdiklerini de sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanYeniden Yapılanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'nin aday listesi YSK'ye teslim edildi
CHP'nin aday listesi YSK'ye teslim edildi
AK Parti aday listesini YSK'ye sundu
AK Parti aday listesini YSK'ye sundu
"CHP ve Saadet Partisi için sonu hüsran bir seçim"
"CHP ve Saadet Partisi için sonu hüsran bir seçim"
Milletvekili aday listelerinde bugün son gün
Milletvekili aday listelerinde bugün son gün
Seçmen kütükleri yarın kesinleşecek
Seçmen kütükleri yarın kesinleşecek
Muharrem İnce 15 günde 13 il mitingi yaptı
Muharrem İnce 15 günde 13 il mitingi yaptı
"Hakan Atilla davasında hukuk çiğnendi"
"Hakan Atilla davasında hukuk çiğnendi"
'Kıbrıs müzakereleri iki eşit toplum varsa anlam ifade eder'
'Kıbrıs müzakereleri iki eşit toplum varsa anlam ifade eder'
CHP'nin seçim bildirgesinde sona gelindi
CHP'nin seçim bildirgesinde sona gelindi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ