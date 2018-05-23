Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk diasporasına müjdeler

SARAYBOSNA -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Bosna Hersek'te Avrupalı Türklerle buluşmasında yurt dışındaki Türk diasporasına çok sayıda müjde vererek tavsiyelerde bulundu.

Başkent Saraybosna'daki Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) 6. Olağan Genel Kurulunda binlerce kişiye hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türklere yönelik yakın gelecekte atılması planlanan adımları anlattı.

Öncelikle yurt dışında yaşayan Türk ailelerin çocuklarının ana dilleri Türkçe'yi öğrenmeleri noktasında proje desteklerini çeşitlendireceklerini kaydeden Erdoğan, hafta sonu okullarıyla bu çocukların ana dillerini ve kültürlerini öğrenmelerini teşvik edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde diasporadaki gençlere ayrılan kontenjanları da 2 katına çıkaracaklarının müjdesini verdi.

Yurt dışındaki vatandaşlar için kamu hizmetlerini basitleştirmeye yönelik adımlar atılacağını kaydeden Erdoğan, vatandaşların konsolosluk işlemleriyle ilgili tüm harçlarını banka kartıyla doğrudan başkonsolosluklara ödeyebileceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, boşanma kararlarının başka yere ihtiyaç kalmaksızın Türk başkonsolosluklarınca yapılacak işlemle tanınması konusunda başvurular alınmaya başlandığına değinerek Türkiye'de tekrar dava açıp yıllarca bekleme ve binlerce avro ödeme döneminin artık geride kaldığını söyledi.

Yurt dışında yaşayan ve çalışan Türk vatandaşlarına yönelik dövizle askerliğin 6 bin avrodan bin avroya düşürüldüğünü anımsatan Erdoğan, 38 yaşını aşmış ancak dövizle askerliğe başvuramamış kişilerin sorunlarını da yakında çözeceklerini söyledi.

Erdoğan, farklı kurumlar tarafından yürütülen hizmetlerin koordinasyonunu daha etkin ve hızlı hale getirmek adına Yurtdışı Vatandaşlar Koordinasyon Kurulu tesis edeceklerini açıklayarak konsolosluk bölgelerinde, sekretaryası Yurtdışı Türkler Başkanlığınca yürütülecek Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Meclisi oluşturacaklarını ve yeni dönemde TBMM bünyesinde Yurtdışı Türkler Komisyonu adıyla daimi komisyon kurulmasını tavsiye edeceklerini söyledi.

TRT Türk yeniden yapılandırılacak

Erdoğan, yurt dışında faaliyet gösteren Türkçe yerel medyanın güçlendirilmesi konusuna da dikkati çekerek bu kapsamda Basın İlan Kurumunun yurt dışındaki Türk medyasına da ilan ve reklam verebilmesinin önünü açacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Türk televizyon kanalının da yeniden yapılandırılacağını açıklayarak kanalın yurt dışındaki Türk vatandaşlara daha geniş hizmet sunacağını müjdeledi.

Yurt dışında emekli olan vatandaşların durumunu da değerlendiren Erdoğan, bu kimselerin Türkiye'de yarı zamanlı çalışabilmeleri hususunda seçimlerin hemen ardından beklenen adımları atamaya başlayacaklarını ifade etti.

Siyasi partilerde aktif rol alma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli müjdeler verdiği Avrupalı Türklere bazı tavsiyelerde de bulundu.

Avrupa'nın dört bir yanından gelip salonu dolduran Türklerden bulundukları ülkelerdeki siyasi partilerde aktif rol almalarını isteyen Erdoğan, "O parlamentolarda ülkemize hainlik edenler değil, sizler yer almalısınız. Türk toplumu bu güce sahiptir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türklere yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını mutlaka almaları çağrısında bulunarak çifte vatandaşlığa izin veren ülkelerde zaten bu sorunun olmadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşların, "Mavi Kart" başta olmak üzere Türkiye'de haklarını hiçbir kayıp olmadan kullanabilecekleri formüller geliştirdiklerini de sözlerine ekledi.