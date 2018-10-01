Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100291
ALTIN
227.879
DOLAR
5.9509
STERLİN
7.7188
EURO
6.9037
Yeni yasama yılı başlıyor
Yeni yasama yılı başlıyor
"Talas"
"Talas"
FETÖ'nün korktuğu 3 gerçek
FETÖ'nün korktuğu 3 gerçek
İhracatta tarihi zirve
İhracatta tarihi zirve
İçimizden Biri : Kenan Koç
İçimizden Biri : Kenan Koç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP ile ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ittifak görüşmesine ilişkin, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP ile ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ittifak görüşmesine ilişkin, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." dedi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:07
0 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP ile ittifak açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Erdoğan, Genel Kurulda, 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptıktan sonra, Genel Kurul Başkanlık Divanı odasına geçti. 

Başkan Erdoğan, burada TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile ittifak görüşmesine ilişkin, "Bakalım önümüzdeki günlerde. Sayın Başkan ile zaten konuştuk. O da olumlu bakıyor." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTBMM Genel Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Karar alana kadar her şeyi konuşuruz"
"Karar alana kadar her şeyi konuşuruz"
BBP'den 'idam cezası' önerisi
BBP'den 'idam cezası' önerisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de
Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşıyla görüştü
Çavuşoğlu Endonezyalı mevkidaşıyla görüştü
Yeni yasama yılı başlıyor
Yeni yasama yılı başlıyor
Aziz Kocaoğlu'ndan adaylık açıklaması
Aziz Kocaoğlu'ndan adaylık açıklaması
"Hem millet hem parti tabanları ittifak istiyor"
"Hem millet hem parti tabanları ittifak istiyor"
"IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti'dir"
"IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti'dir"
Türkiye, İdlib'te masum Müslümanları soykırımdan kurtardı
Türkiye, İdlib'te masum Müslümanları soykırımdan kurtardı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ