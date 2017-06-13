Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99084
ALTIN
142.985
DOLAR
3.5222
STERLIN
4.4848
EURO
3.9488
Kenya'da 7 katlı bina çöktü
Kenya'da 7 katlı bina çöktü
Organıyla umut oldu
Organıyla umut oldu
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ 15.35 DE ARTÇI SARSINTI OLDU
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ...
Beykoz'un 'Mozart'ı
Beykoz'un 'Mozart'ı
'Dünyayı tatlandıracak'
'Dünyayı tatlandıracak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var." dedi.

13 Haziran 2017 Salı 12:05
16 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanTBMM Grup ToplantısıBedelli Askerlik AçıklamasıBedelli Askerlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinlik düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı
Zeytinlik düzenlemesi tasarıdan çıkarıldı
Başbakan Yıldırım jandarmanın kuruluşunun 178. yılını kutladı
Başbakan Yıldırım jandarmanın kuruluşunun 178. yılını kutladı
HDP'li Önlü hakkında fezleke
HDP'li Önlü hakkında fezleke
"Kuzey Irak'ın bağımsızlığı yanlış bir adımdır"
"Kuzey Irak'ın bağımsızlığı yanlış bir adımdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Meclis 15 Temmuz'da olağanüstü gündemle toplanacak
Meclis 15 Temmuz'da olağanüstü gündemle toplanacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ