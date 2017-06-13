Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var." dedi.
AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin, "Kabinenin gündeminde bedelli yok, dedikodusu var." dedi.
AA