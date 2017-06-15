Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuburi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık bir saat sürdü.
Kabulde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.
AA
Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık bir saat sürdü.
Kabulde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.
AA