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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuburi'yi kabul etti

Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuburi'yi kabul etti

Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi'yi kabul etti.

15 Haziran 2017 Perşembe 15:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuburi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık bir saat sürdü.

Kabulde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanIrak Temsilciler MeclisiSelim CuburiCumhurbaşkanlığı Külliyesi
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