Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olmak parti merkezine geldi.
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olmak için parti merkezine geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olmak için parti merkezine geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olmak parti merkezine geldi.
AA