Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94407
ALTIN
142.329
DOLAR
3.5267
STERLIN
4.5603
EURO
3.8453
“İSO 65 Yaşında”
“İSO 65 Yaşında”
CHP'de rota 2019 seçimleri
CHP'de rota 2019 seçimleri
"Her Şey" Batuhan'la güzel 
Obezite astım sebebi
Obezite astım sebebi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi
Hakkari'de yılın son kayak keyfi

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olmak için parti merkezine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olmak için parti merkezine geldi.

02 Mayıs 2017 Salı 13:36
29 Okunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından kurucusu olduğu AK Parti'ye üye olmak parti merkezine geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAnayasa DeğişikliğiAK PartiAK Parti Genel Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Dört aydan önce ideal bir kongre gerçekleştirmemiz mümkün değil'
'Dört aydan önce ideal bir kongre gerçekleştirmemiz mümkün değil'
"Sorumluluk duygusu içinde bir yol haritası ortaya koydum"
"Sorumluluk duygusu içinde bir yol haritası ortaya koydum"
"OHAL uygulamasıyla Anayasa fiilen askıya alındı"
"OHAL uygulamasıyla Anayasa fiilen askıya alındı"
CHP'de rota 2019 seçimleri
CHP'de rota 2019 seçimleri
FETÖ'ye karşı mücadele sonuna kadar helaldir
FETÖ'ye karşı mücadele sonuna kadar helaldir
HDP Milletvekili Aydoğan hakkında tutuklama kararı
HDP Milletvekili Aydoğan hakkında tutuklama kararı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ