Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 belediye başkan adayını açıkladı

TBMM

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, "Arkasına kimi Avrupa devletlerini alan Yunanistan ve onunla haraket eden Güney Kıbrıs'ın pervasız davranışları, en başta kendileri için tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir. Akdeniz'de kimi ülkelerin kendi iç meseleleri ile uğraşmasını fırsat bilerek hakları olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Mülteci akını karşısında adeta tir tir titreyenler konu petrol, doğalgaz ve siyasi rant olduğunda birden aslan kesiliyorlar. Ülkemizi 12 mil meselesinde adeta Ege Denizi'ne ayak basamaz, Kıbrıs meselesinde de kendi haklarını savunamaz duruma getirme gayretleri beyhudedir. Uluslararası hukuktan ve teamüllerden kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanmakta, buna engel olmak isteyenlere de hadlerini bildirmekte kararlıyız. Ne Doğu Akdeniz'de ne de diğer bölgelerde kendi tezlerimizden en küçük bir taviz vermeyeceğiz."

Erdoğan, "Karadeniz'in barış denizi haline gelmesini istiyoruz. Rus ve Ukraynalı dostlarımıza sorunları diyalogla çözme çağrımızı tekrarlıyoruz." ifadesini kullandı.

"En ağır darbeyi vurduk"

"DEAŞ bahanesiyle herkes Suriye'de çıkar ve rant peşinde koşarken biz risk alarak sahaya girdik ve en ağır darbeyi vurduk." diyen Erdoğan, "Suriye'de DEAŞ yoktur. Sadece DEAŞ görüntüsü altında bu ülkeyi ve bölgeyi karıştırmak için yedekte bekletilen, eğitilen, donatılan, varlıklarını sürdürmelerine izin verilen birtakım küçük çeteler vardır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, dünyanın ciddi tehditlerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde Rusya ve Ukrayna'yı karşı karşıya değil yan yana görmekten memnuniyet duyulacağını vurguladı.

"Daha fazla tepkisiz kalmamız mümkün değil"

Türkiye'nin birkaç ay içinde terör örgütü DEAŞ'ın kalıntılarını tamamen bitirmeyi taahhüt ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ın başındaki en büyük dertlerden biri olan bu örgütü biz çökertmeye başladık ama DEAŞ'a karşı olduğunu söyleyenler ne yazık ki DEAŞ'a karşı en ufak bir mücadele dahi vermedi." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "PKK'nın Suriye kolunu oluşturan bu terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir. Böyle bir tehdide karşı daha fazla tepkisiz kalmamız mümkün değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim hedefimizde sadece ülkemize yönelik husumetleri gün gibi ortada olan teröristler vardır. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler, ilişkilerimizi güçlendirerek geleceğe taşımak isteyenler için işte bu bir fırsattır. Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri takdirde, Türkiye'nin yanında yer aldıklarını anlayacağız, aksi takdirde kendi bekamız için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz."

"2019'a güçlü giriş yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aralık ayı ile birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız." dedi.

"Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacaklarmış çünkü mihenk taşı AK Parti." diyen Erdoğan, "Bunların kafasında 'Bu şehri kim daha iyi yönetir' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar." diye konuştu.

20 aday daha açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mehmet Özhaseki olduğunu açıkladı.

AK Parti'de Afyonkarahisar'da Mehmet Zeybek, Bingöl'de Erdal Arıkan, Çanakkale'de Ayhan Gider, Çorum'da Halil İbrahim Aşgın belediye başkan adayı oldu.

Eskişehir'de Burhan Sakallı, Hatay'da İbrahim Güler'i aday gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci oldu.

AK Parti'nin büyükşehir belediye başkanlığı için Sakarya adayı Ekrem Yüce, Trabzon adayı Murat Zorluoğlu oldu.

Karaman'da Mahmut Sami Şahin, Muş'ta Feyat Asya, Uşak'ta Mehmet Çakın'ı belediye başkan adayı gösterdi.

Yozgat'ta Celal Köse'yi, Sivas'ta Hilmi Bilgin'i, Tokat'ta Eyüp Eroğlu'nu belediye başkan adayı gösterdi.

Konya'da Uğur İbrahim Altay, Mardin'de Mehmet Vejdi Kahraman'ı büyükşehir belediye başkan adayı gösterdi.

AK Parti'nin Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına Yücel Yılmaz da aday gösterildi.