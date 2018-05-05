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Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi sona erdi

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Cumhur İttifakı, adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak YSK'ye sunarken, CHP Muharrem İnce'yi, HDP Selahattin Demirtaş'ı aday gösterdi.

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi sona erdi

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurular saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Cumhur İttifakı, adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak YSK'ye sunarken, CHP Muharrem İnce'yi, HDP Selahattin Demirtaş'ı aday gösterdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:10
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Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi sona erdi

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için siyasi partilerce gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları için süre saat 17.00'de sona erdi.

Geçen yıl yapılan Anayasa değişikliği ve uyum yasaları çerçevesinde, seçimde cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan siyasi partiler veya en az 100 bin seçmen tarafından aday gösterilebileceği hüküm altına alınmıştı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvime göre, cumhurbaşkanı seçimi için süreç 2 ayaklı işledi. Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce veya seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları 1 Mayıs'ta başladı.

Seçmen tarafından verilecek 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için başvuru süresi 2 Mayıs'ta tamamlandı.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvurularla ilgili süreç de saat 17.00'de sona erdi. Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları, bilgi ve belge eksiklerini 7 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar tamamlayacak.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün YSK'ye gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulundu.

Bugün de CHP Muharrem İnce'yi, HDP Selahattin Demirtaş'ı aday göstermek için YSK'ye başvurdu.

100 bin imza ile aday gösterilecekler

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından ilçe seçim kurullarına teklifte bulunulmasına da dün başlandı. İmza verme işlemi, 9 Mayıs'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde yapılacak.

100 bin seçmen tarafından teklif edilen kişilerle ilgili sürecin de tamamlanmasının ardından 10 Mayıs'ta YSK tarafından cumhurbaşkanı geçici aday listesi ilan edilecek.

Geçici aday listesine yapılacak itirazların da değerlendirilmesinin ardından YSK, cumhurbaşkanı kesin aday listesini 13 Mayıs'ta yayımlayacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak. 

AA

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