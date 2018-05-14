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Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

24 Haziran'daki seçimde cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

24 Haziran'daki seçimde cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:45
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Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

24 Haziran'daki seçimde cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında Muharrem İnce 1, Meral Akşener 2, Recep Tayyip Erdoğan 3, Selahattin Demirtaş 4, Temel Karamollaoğlu 5, Doğu Perinçek ise 6. sırada yer alacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
24 HaziranCumhurbaşkanı AdaylarıOy PusulasıMuharrem InceMeral AkşenerRecep Tayyip ErdoğanSelahattin DemirtaşTemel KaramollaoğluDoğu Perinçek
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