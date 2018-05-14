24 Haziran'daki seçimde cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında Muharrem İnce 1, Meral Akşener 2, Recep Tayyip Erdoğan 3, Selahattin Demirtaş 4, Temel Karamollaoğlu 5, Doğu Perinçek ise 6. sırada yer alacak.
AA
24 Haziran'daki seçimde cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu.
24 Haziran'daki seçimde cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında Muharrem İnce 1, Meral Akşener 2, Recep Tayyip Erdoğan 3, Selahattin Demirtaş 4, Temel Karamollaoğlu 5, Doğu Perinçek ise 6. sırada yer alacak.
AA