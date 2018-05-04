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'Cumhur İttifakı' protokolü YSK'ye teslim edildi

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı tarafından YSK'ye teslim edildi.

'Cumhur İttifakı' protokolü YSK'ye teslim edildi

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı tarafından YSK'ye teslim edildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:07
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'Cumhur İttifakı' protokolü YSK'ye teslim edildi

AK Parti ve MHP tarafından YSK'ye sunulan Cumhur İttifakı Protokolünde, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlemento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir" denildi.

Protokolde, "Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı, hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir." ifadesi kullanıldı.

Cumhur İttifakı Protokolü'nde, "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedef alan saldırılar karşısında, parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye'yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır" denildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiMHPCumhur IttifakıSon Dakika
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