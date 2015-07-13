'Çözüm süreci biterse elinize ne geçmiş olacak?'

ANKARA - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Çözüm Süreci'ni kimsenin elinin tersiyle itme lüksünün olamayacağını belirterek, "(Çözüm Süreci yoktur. Çözüm Süreci olmamalıdır. Çözüm Süreci bitirilmelidir) diyenler. Hatta bunu koalisyon kurmanın şartı olarak ileri sürenler, onlara sormak lazım, KCK açıklamasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Demirtaş, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katılmak ve bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere geldiği partisinin genel merkezinde, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Koalisyon görüşmelerinin başladığının hatırlatılmasının ardından Demirtaş, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulundu. Demirtaş, bu akşam Kadir Gecesi olduğunu ve bütün bu gelişmelerin, "bu gecenin yüzü suyu hürmetine" Türkiye toplumunun tamamının beklentisi olan barışa, özgürlüğe, kardeşliğe vesile olması dileğinde bulundu.

Cemil Bayık'ın "ateşkes" ile ilgili açıklamalarını değerlendiren Demirtaş, Çözüm Süreci'nde en kritik aşamada olunduğunu vurguladı.

Çözüm Süreci'nin bir an önce, kaldığı yerden değil, daha ileri bir aşamadan hızla başlaması ve sonuçlandırılması gerektiğini düşündüklerini ve hep bunu söylediklerini dile getiren Demirtaş, "Süreç yoktur. Kürt sorunu yoktur. Dolmabahçe mutabakatı yanlıştır. Taraflar yoktur. Masa yoktur" diyenin de kendileri olmadığını söyledi.