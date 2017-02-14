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Çözüm odaklı siyasete tekrar dönelim

HDP Ankara Milletvekili Önder, "Yol yakınken, henüz imkan varken gelin savaş odaklı değil çözüm odaklı siyasete tekrar dönelim. HDP, tüm bileşenleriyle bu siyasete katkı sunmaya hazır." dedi.

Çözüm odaklı siyasete tekrar dönelim

HDP Ankara Milletvekili Önder, "Yol yakınken, henüz imkan varken gelin savaş odaklı değil çözüm odaklı siyasete tekrar dönelim. HDP, tüm bileşenleriyle bu siyasete katkı sunmaya hazır." dedi.

14 Şubat 2017 Salı 15:19
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Çözüm odaklı siyasete tekrar dönelim

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya ÖnderHDP TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konuları değerlendirdi. 

HDP içinde boykotun tartışıldığı izlenimi oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Önder, "hayır" kampanyasını örgütleyeceklerini söyledi.

HDP'nin tutuklu milletvekillerinin yargılandığı dosyaların içeriğinin konuşmalardan ibaret olduğunu savunan Önder, HDP eş genel başkanları ve milletvekillerine bir an önce ceza vererek milletvekilliğinin düşürülmesi için süreçlerin hızlandırıldığını, Anayasa Mahkemesinin de yavaşlatıldığını ileri sürdü. 

"Omuz omuza durmaktan onur duyarız"

Önder, "Direnen, bu zulme 'hayır' diyen CHP'li de olsa, MHP'li de olsa, bizim düşüncemize taban tabana zıt da olsa onunla yan yana, omuz omuza durmaktan ancak onur duyarız." dedi.

Önder, barış taleplerinin ve ısrarlarının bir aczin ifadesi değil, Türkiye'nin evlatlarına, geleceğine, yarınlarına, ortak vatan inancına duydukları bağlılığın gereği olduğunu ve bundan geri durmayacaklarını dile getirdi. 

"Çözüm odaklı siyasete tekrar dönelim"

Kimsenin barış ısrarı ve taleplerine, "Artık zamanı geçti" dememesi gerektiğini belirten Önder, şöyle konuştu:

"Bu çizgi ağır bedeller ödedi ama barış için her türlü fedakarlığı yapma eğiliminden ve kararlılığından bir gün olsun vazgeçmedi. Yol yakınken, henüz imkan varken gelin savaş odaklı değil çözüm odaklı siyasete tekrar dönelim. HDP, tüm bileşenleriyle bu siyasete katkı sunmaya hazır. Biz bu konudaki her türlü rolümüzü oynamaya hazırız. Yaptığınız bu siyasi soykırımdan bir an önce vazgeçmeniz şartıyla biz her türlü çözüm, barış için buradayız. Aynı kararlılıktayız."

Anayasa değişikliğinin tek iyi yanının 18 yaşında milletvekili seçilebilme hakkı olduğuna dikkati çeken Önder, "Gençler bizi bağışlasın. Siyaseti bütün kurumlarımızda onlara yetkin bir şekilde yaptırıyoruz. Size verilecek bu hak için dünyanın zulmünü getiriyorlar. Eminim ki en başta gençlik bunu kabul etmeyecektir." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
HDPSırrı Süreyya ÖnderTBMM Grup Toplantısı
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