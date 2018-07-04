Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97102
ALTIN
190.240
DOLAR
4.7063
STERLİN
6.2115
EURO
5.4782
"Erdem Bayazıt"
"Erdem Bayazıt"
Merkel'den Türkiye'ye övgü
Merkel'den Türkiye'ye övgü
'Dur yolcu' operasyonu
'Dur yolcu' operasyonu
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
"Pepe benim için bir fırsat"
"Pepe benim için bir fırsat"

'Çocuk istismarının her türlüsüne yazıklar olsun'

AK Parti'li Çalık "Bir taraftan HDP kalkmış Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlayarak 'çocuk istismarına hayır' diyor, öbür taraftan kaçırılan kız çocuklarının Kandil'in ağababalarının elinde olduğu fotoğrafları görüyoruz" dedi.

'Çocuk istismarının her türlüsüne yazıklar olsun'

AK Parti'li Çalık "Bir taraftan HDP kalkmış Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarını sosyal medyadan yayınlayarak 'çocuk istismarına hayır' diyor, öbür taraftan kaçırılan kız çocuklarının Kandil'in ağababalarının elinde olduğu fotoğrafları görüyoruz" dedi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:26
0 Okunma
'Çocuk istismarının her türlüsüne yazıklar olsun'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şubesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, çocuklarla ilgili duydukları her kötü haberde yüreklerinin yaralandığını belirtti.

En son Ankara'da ve Ağrı'da ölü olarak bulunan Eylül Yağlıkara ile Leyla Aydemir'in haberleriyle yüreklerinin dağlandığını anlatan Çalık, çocukları korumak için her türlü yasal düzenleme için gereken adımları attıklarını hatırlattı.

Çalık, sosyal medyada "AK Parti'nin çocuk istismarının önlenmesi için verilen önergeyi reddettiği" yönünde yalan bilgiler paylaşıldığını, çocuk istismarı üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim çocuk ve cinsel istismarın önlenmesi için yapmış olduğumuz hazırlık, Türkiye tarihindeki bir ilktir. Kimyasal kastrasyon dahil olmak üzere Türkiye'de yapılan en önemli yasal düzenlemeleri biz yaptık. Meclis açılır açılmaz da ilk yapacak olan parti ve hükümetleriz. Birçok alanda çocuklarımızın korunması için çalışmaları yaptık, bundan sonra da yapacağız." diye konuştu.

"İdamla ilgili mevzu anayasa değişikliği gerektirir"

Çalık, çocuk istismarlarının önlenmesi için yapılan çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini, vatandaşlardan da bu tür suçlara idam cezası getirilmesi talebi olduğunu bildirdi.

İdam cezasının bile canilere az olduğunu kaydeden Çalık, şöyle konuştu:

"Bunlara hangi cezayı verirsek verelim hiçbirimizin yüreğinin of demeyeceğini biliyoruz. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi Meclis açıldıktan sonra bunlar mutlaka konuşulacak ama öncelikle bizim getirdiğimiz cinsel ve çocuk istismarıyla ilgili yasal düzenlemeyi gündemimize alacağız. İdamla ilgili mevzu bir anayasa değişikliği gerektirir. Bununla ilgili de Meclis çalışacaktır. Diğer siyasi partilerin görüş ve önerileri orada anlam bulacaktır. Cinsel ve çocuk istismarına sıfır tolerans. Hep birlikte tüm Türkiye olarak hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın bu mücadele ortak hareket etmemiz gerektiğini küçük beyinlerin bilmesi gerekir. Bunu üzerinden hiç olmazsa siyaset yapmayın. Bir taraftan HDP kalkmış Eylül ve Leyla'nın fotoğraflarını Twitter hesaplarından yayınlayarak 'çocuk istismarına hayır' diyor, öbür taraftan kaçırılan 8-10 yaşındaki kız çocuklarının Kandil'in ağababalarının elinde olduğu fotoğrafları görüyoruz. Yazıklar olsun. Çocuk istismarının her türlüsüne yazıklar olsun."

"Erken seçim çalışmamız şu an için söz konusu değildir"

Bir gazetecinin "Yerel seçimlerin erkene alınması konusundaki görüşlerini" sorduğu Çalık, AK Parti'nin 12 seçim geçirdiğini hatırlattı.

Her seçimin ardından yeni bir seçime hazır olduklarını vurgulayan Çalık, "AK Parti'nin temel prensiplerinden biri de seçimlerin zamanında yapılmasıdır.'' dedi.

Çalık, "Biz milletimize hesap vermekten bugüne kadar hiç kaçmadık, bundan sonra da kaçmayız. Ama bizim temel prensibimiz seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Millet bir seçimden diğer seçime kadar yetkiyi vermiştir. Biz yerel yönetimlerle ilgili olarak da seçim tarihine kadar milletin verdiği yetkinin kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Herhangi bir erken seçim çalışmamız şu an için söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiÖznur Çalıkçocuk Istismarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yerel seçimler sonbahara alınsın"
"Yerel seçimler sonbahara alınsın"
Bayburt'un cumhurbaşkanına yüzde 82 desteğinin sebebi
Bayburt'un cumhurbaşkanına yüzde 82 desteğinin sebebi
"Yenildiysen geri çekileceksin"
"Yenildiysen geri çekileceksin"
CHP'de yeniden kurultay sesleri
CHP'de yeniden kurultay sesleri
'Yerel seçimlerin zamanında yapılması daha iyi olur'
'Yerel seçimlerin zamanında yapılması daha iyi olur'
İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' teklifi
İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' teklifi
"Gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır"
"Gündemimizde erken seçim bulunmamaktadır"
Bakan Arslan: Dünya Erdoğan'ı durdurmaya çalışıyor
Bakan Arslan: Dünya Erdoğan'ı durdurmaya çalışıyor
Kahraman'dan yerel seçim açıklaması
Kahraman'dan yerel seçim açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ