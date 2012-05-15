CMK'da değişikliğe olumlu bakmıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, AK Parti MYK toplantısıyla ilgili olarak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'de grubu bulunan muhalefet partileri CHP, MHP ve BDP'nin, halen tutuklu bulunan milletvekillerinin tahliyesi amacıyla mutabık kaldıkları ve TBMM Başkanlığı'na sundukları bir teklif olduğunu anımsatarak, bu teklif ile CMK'nın 100. maddesinde bir değişiklik önerildiğini kaydetti.

Bu değişikliğin, AK Parti MYK toplantısında, daha önce hukukçu arkadaşlarının hazırladığı bir rapor çerçevesinde, enine, boyuna ve teferruatıyla tartışıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

''5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinde üç muhalif partinin önerdiği tarzda bir değişikliğin olması halinde, bunun çok farklı ve olumsuz hukuki sonuçlar doğurabileceği ve böyle bir düzenlemenin suistimale son derece müsait olabileceği sonucu çıkarılmıştır. Hal böyleyken şu anda bu maddede böyle bir değişiklik yapılmasına AK Parti olumlu bakmamaktadır. Mahkemelerin bu konuda kararını vermesini beklemenin çok daha doğru olacağı şeklinde bir sonuca varılmıştır.''