Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

CMK'da değişikliğe olumlu bakmıyoruz

Hüseyin Çelik, muhalefet partilerinin tutuklu milletvekilleriyle ilgili CMK'daki değişiklik önerisine olumlu bakmadıklarını söyledi.

CMK'da değişikliğe olumlu bakmıyoruz

Hüseyin Çelik, muhalefet partilerinin tutuklu milletvekilleriyle ilgili CMK'daki değişiklik önerisine olumlu bakmadıklarını söyledi.

15 Mayıs 2012 Salı 08:32
405 Okunma
CMK'da değişikliğe olumlu bakmıyoruz

     AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, AK Parti MYK toplantısıyla ilgili olarak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'de grubu bulunan muhalefet partileri CHP, MHP ve BDP'nin, halen tutuklu bulunan milletvekillerinin tahliyesi amacıyla mutabık kaldıkları ve TBMM Başkanlığı'na sundukları bir teklif olduğunu anımsatarak, bu teklif ile CMK'nın 100. maddesinde bir değişiklik önerildiğini kaydetti.
     Bu değişikliğin, AK Parti MYK toplantısında, daha önce hukukçu arkadaşlarının hazırladığı bir rapor çerçevesinde, enine, boyuna ve teferruatıyla tartışıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:
     ''5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinde üç muhalif partinin önerdiği tarzda bir değişikliğin olması halinde, bunun çok farklı ve olumsuz hukuki sonuçlar doğurabileceği ve böyle bir düzenlemenin suistimale son derece müsait olabileceği sonucu çıkarılmıştır. Hal böyleyken şu anda bu maddede böyle bir değişiklik yapılmasına AK Parti olumlu bakmamaktadır. Mahkemelerin bu konuda kararını vermesini beklemenin çok daha doğru olacağı şeklinde bir sonuca varılmıştır.''

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 00:33
Anahtar Kelimeler:
Cmk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ