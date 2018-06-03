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"Çiftçimizin, tüccarın elinde oyuncak olmasını engelliyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Çiftçimizin tüccarın elinde oyuncak olmasını engelliyoruz, çiftçinin ürettiklerini yine çiftçinin pazarlaması için destek veriyoruz. Kooperatifler kurduruyoruz." dedi.

"Çiftçimizin, tüccarın elinde oyuncak olmasını engelliyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, "Çiftçimizin tüccarın elinde oyuncak olmasını engelliyoruz, çiftçinin ürettiklerini yine çiftçinin pazarlaması için destek veriyoruz. Kooperatifler kurduruyoruz." dedi.

03 Haziran 2018 Pazar 18:05
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"Çiftçimizin, tüccarın elinde oyuncak olmasını engelliyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Çiftçimizin tüccarın elinde oyuncak olmasını engelliyoruz, çiftçinin ürettiklerini yine çiftçinin pazarlaması için destek veriyoruz. Kooperatifler kurduruyoruz, o kooperatiflerin tütün kırımını yasal hale getiriyoruz, yine kooperatiflerin vereceği bayilerle tütün ticaretinin yasal yollarla yapılmasının önünü açıyoruz." dedi.

Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Tüfenkci, AK Parti iktidarlarının millete verdiği sözleri her zaman yerine getirdiğini, 16 yıllık süreçte sağlıkta, ulaşımda ve eğitimde devrim niteliğinde yatırımlar yapıldığını söyledi.

AK Parti olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkeyi yönetecek tecrübeye sahip olduklarını belirten Tüfenkci, şunları dile getirdi:

"Bir birikimimiz, ustamız ve baş ustamız var. Diğer yandan da bir Muharrem usta var. Muharrem İnce, Türkiye'yi daha yeni yeni dolaşıyor, Türkiye'yi yeni yeni tanıyor, o da yanlış tanıyor. Türkiye'de olup bitenlerin farkında değil. Türkiye'de AK Parti'nin neyi gerçekleştirdiğinin farkında değil. 'Türkiye'de eğitimi ücretsiz hale getireceğiz.' diyor. Bay İnce, AK Parti eğitimi çoktan ücretsiz hale getirdi, üstelik her eğitim yılında okul sıralarına kitapları koyar hale getirdik. 'Öğrencilere müzeleri ücretsiz hale getireceğiz.' diyor, AK Parti zaten müzeleri ücretsiz yaptı."

"Tütünün tüccarın elinde oyuncak olmasından kurtardık"

İnce'nin, dün Malatya mitinginde "AK Parti, Malatya ve Adıyaman'ın tütününü yok etti." dediğini aktaran Tüfenkci, "AK Parti'nin tütünde neler yaptığını zahmet edip okumuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Adıyaman, Doğanşehir, Kurucaova'nın tütününü mahvetmedik. Biz tütünün tüccarın elinde oyuncak olmasından kurtardık, kooperatifleşmeyi getirdik ve aynı zamanda tütünün kooperatifler aracılığıyla satılmasını sağladık. Gayriresmi olan uygulamayı resmi hale getirerek, tütün üreticilerimizin haklarını ve mağduriyetlerini önlemiş olduk. Uygulamadaki birtakım aksaklıkları önlemek adına da bu düzenlemeyi bir yıl erteleyerek hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla Bay İnce'nin ifade ettiği gibi ne Adıyaman'ın ne de Malatya'nın tütününü yok ediyoruz, üreticilerin haklarını koruyoruz.

Çiftçimizin, tüccarın elinde oyuncak olmasını engelliyoruz, çiftçinin ürettiklerini yine çiftçinin pazarlaması için destek veriyoruz. Kooperatifler kurduruyoruz, o kooperatiflerin tütün kırımını yasal hale getiriyoruz, yine kooperatiflerin vereceği bayilerle tütün ticaretinin yasal yollarla yapılmasının önünü açıyoruz."

"Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya 18 defa geldiğini, Türkiye'nin 81 iline de defalarca gittiğini söyledi.

"Kalkıp Türkiye'yi tanımayan birilerini mi iş başına mı getireceğiz yoksa 16 yılda Türkiye'yi adım adım dolaşan bir dünya liderini mi iş başına getireceğiz?" diye soran Tüfenkci, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bunun kararını vereceksiniz. Onun için emaneti ustaya mı, çırağa mı vereceksiniz, bu kararı siz vereceksiniz. Ben inanıyorum ki Malatya, büyük ustadan yana kararını verecek. Türkiye'nin istikbali ve istikrarı için karar verecek. Büyük ustayı Meclis'te yalnız bırakmamak için milletvekilleri ile beraber gönderecek. Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Tüfenkci, daha sonra Çolaklı, Yeniköy ve Hisartepe mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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