İZMİR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Allah'ın izniyle 16 Nisan'dan sonra çok daha iyisini yapacağız ama bazılarının söylediği gibi değil. Kuralları, düzeni içinde, elbetteki yasaların bizlere çizdiği sınırlar içinde. Yani 'kral olmaz kural olur' deyip kurallar içinde en iyi hizmeti sunacağız." dedi.

Bakan Arslan, Tire-Belevi yolunun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Tire ilçesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Alandakilerin "yolların kralı Ahmet Arslan" tezahüratları üzerine, Arslan, "Gençler yolların kralını kime yakıştırdığınızı biliyorum. Sayın Başbakanımıza yakıştırdınız ama onun da bir sözünü ben de unutmuyorum, siz de unutmayın. Yolları bölünmüş yapıyoruz ve ama 'yollar kaymak gibi oldu' deyip kuralları unutmayın. Yol kaliteli, güzel olacak, konforlu seyahat edeceğiz ama kurallar çerçevesinde." karşılığını verdi.

Marmaray'dan 6 set İzmir'e getirilecek

İzmir körfez geçişinin ÇED sürecinin bittiğini ifade eden Aslan, bu sene içerisinde ihalesinin yapılıp, temelinin atılacağını söyledi. Bakan Arslan, temeli atılan yolun 20,5 kilometre uzunluğunda olduğunu, 7 metrelik genişliğin 24 metreye çıkarılacağını, iki gidiş, iki geliş bölünmüş yol olacağını anlatarak, maliyetinin 73,5 milyon lira olduğunu, Tire- Belevi arasındaki yolun da Tire'ye yakışır şekilde bölünmüş yol olacağını kaydetti.

2011 yılında hizmete giren İZBAN'ın 185 kilometreye çıkarılacağını belirten Arslan, günde 275 bin yolcu taşınan, bugüne kadar 423 milyon kişiyi taşımış İZBAN'ın artık yetmediğini, 73 setle günde 10 dakikalık aralıkla 229 seferi bulunduğunu söyledi.

Arslan, sefer aralıklarını 6 dakikaya düşürecek, günde 360 sefer yapılacak hizmeti yerine getirmek için Marmaray'ın tren setlerinden 6 seti mayıs ayında buraya getireceklerini aktardı.

"Çift başlılıktan kurtulacağımız süreçtir 16 Nisan"

Bakan Arslan, daha sonra yakındaki kahvehaneye giderek, vatandaşları selamdı, AK Parti'ye üye olanlara parti rozeti taktı.

Arslan, 16 Nisan'ın bir parti seçimi olmadığını vurgulayarak, "16 Nisan ülkemizin bu kutlu yürüyüşünde ortaya koyduğu hedeflere yürüyüşünde hükümet etme tarzını çok daha sağlıklı iş yapabilir hale getirilmesini sağlayacak bir hükümet değişikliği yöntemidir. Çift başlılıktan kurtulacağımız, 5 Nisan 1994'leri, 21 Şubat 2001'leri bir daha yaşamak istemediğimiz süreçtir 16 Nisan." ifadelerini kullandı.