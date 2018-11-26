Maltepe Belediye Başkan Adayı Somun’dan önemli sözler:

CHP’yi kimse dışarıdan dizayn edemez

İSTANBUL / AYKUT ÜNKER

Maltepe Belediye Başkan Aday Adayı Ömer Lütfü Somun, CHP İçerisinde Maltepe Belediye Başkan aday adaylığı süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Somun, “Siyasi Yarış, demokrasilerde var olan güzel bir olgudur, bu demokratik yarış CHP içinde de olacaktır. Ancak Yarış Sonunda, CHP geleneğine yakışır bir şekilde düzeyli olarak sürdürdüğümüz aday adaylığı mücadelemizin sonunda, adayımız kim olursa olsun omuz omuza olacağız ve olmak zorundayız.” diye konuştu.

Yerel Basınla Kahvaltıda bir araya gelen Maltepe Belediye Başkan Aday Adayı Somun, Parti ve Aday Adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Somun, şunları söyledi.; “CHP içerisinde her hangi bir göreve aday olan arkadaşlar, Bu aday adaylık sürecinde birinci önceliğin ülkemize ve halkımıza daha iyi hizmet sunmak, bu hizmetlerin sonucunda CHP‘ni merkezi iktidara taşımak olmalıdır.

CHP’de siyaset yapan insanların her türlü beklentisi olabilir. İl başkanlığı, ilçe başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği, belediye başkanlığı ve milletvekili adaylığı gibi..

Ama bu hedeflere ulaşmak için CHP kültürüne uygun hareket edilmeli. Doğru gayretlerle, doğru duruşlarla partimizi başarıya ulaştırma gayretinde olanlara kulak vermek gerekir.

CHP içerisinde hiçbir yetkisi olmayan birtakım insanların, yetkiliymiş gibi kalkıp partiyi dışardan yönetmek istemesi, dışarıdan düzen vermek istemesi, dizayn etmeye çalışması hiç kimsenin haddine değildir.

Bu partinin bir Genel Başkanı, yönetim kadrosu, yetkilileri ve yetkili kurulları vardır. Onlar partiyle ilgili olumsuz bir gidişat varsa, bunun tedbirini alır ve gereğini yapar. Ama hiçbir yetkisi olmadan hiçbir sıfatı olmadan dışarıdan partiyi yönetmeye kalkmak, dışarıdan partiyi dizayn etmeye kalkmak hiç kimsenin üstüne vazife değildir. Bu parti sahipsiz de değildir. Bu partinin Yetkili yönetici ve kurulları dışarıdan gelebilecek her türlü olumsuzluklara karşı da tedbirini alır ve kullanır, buna da asla müsaade etmez.” Dedi.

Öte Yandan Somun, “Ben de Belediye Başkan Aday Adayıyım. Aday adayı olan arkadaşlarımız gibi, Demokrasi kuralları çerçevesinde yarışarak hem Partimize ivme kazandırmak hem de İyi Bir Belediye Başkanı olabilmek ile ilgili çalışmalarım var. Bu bayrağı bana verir iseler geçmişteki yapmış olduğum görevlerdeki gibi bu görevi de en iyi bir şekilde yapacağıma inanıyorum.

Aday olarak gösterildiğim takdirde öncelikle CHP’nin oyunu daha yukarılara çıkarıp seçimi almak, daha sonra tabi ki Sosyal Demokrat İlkeler paralelinde belediye başkanlığı yapmak hedefim olacaktır.

Bu bağlamda CHP’nin Yerel Yönetimlerle ilgili ilkelerini uygulayacağız.

Peki, Nedir Bunlar?

1. Halkın Belediyeciliğinde, hiç kimse ötekileştirilmez.

2. Belediye Başkanı İlçe halkına eşit hizmet götürür.

3. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapılır.

4. Halkın Belediyeciliğinde, vatandaşına, seçmenine hesap vermek onurlu bir görev kabul edilir.

5. Halkın Belediyeciliğinde, kent rantları yandaşa değil, rantı yaratan bölge halkına hakça dağıtılır.

6. Halkın Belediyeciliğinde, yeşil alanları korumak, çocuklarımıza – yaşlılarımıza yeşil mekânlar sunmak, onları doğayla buluşturmak esastır.

7. Halkın Belediyeciliğinde, aslolan mutlu, huzurlu insanların yaşadığı kentler inşa etmektir.

8. Halkın Belediyeciliğinde, kentte yaşayanlar ile kırsalda yaşayanlar arasında ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak ve üretim kooperatifleriyle işbirliği yapmak esastır.

9. Halkın Belediyeciliğinde, sadece kentte yaşayan insanlara değil, diğer canlılara da saygı göstermek, onların yaşam haklarını korumak ve savunmak esastır.

10. Halkın Belediyeciliğinde, kenti; kültür, sanat ve spor dünyası ile buluşturmak, birlikte yaşama kültürünü kurumsallaştırmak esastır.

İşte, bu 10 Madde ile birlikte Maltepe’nin zayıf ve kuvvetli yönlerini analiz ederek; Maltepe’nin problemlerini çözecek projeleri hayata geçireceğiz.” Dedi.

Öte yandan Belediye Başkan Aday Adayı Somun, tüm aday adaylarına başarı dileklerini iletmesinin akabinde şunları belirtti. ”CHP geleneğine yakışır bir şekilde düzeyli olarak sürdürdüğümüz ve sürdüreceğimiz aday adaylığı mücadelemizin sonunda, adayımız kim olursa olsun omuz omuza olacağız, olmak zorundayız.” diye ifade etti.

ÖZGEÇMİŞ

Ailem Rize 'den Erzurum 'a göç etti.

1964 Yılında Erzurum' da doğdum.

1981 Yılında Erzurum Cumhuriyet Lisesi'ni bitirdim.

1986 Yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden İnşaat Mühendisi unvanı ile mezun oldum.

1987 SHP Kadıköy İlçesi'ne üye oldum.

1988-1990 Asal Daire Başkanlığı'nda vatani görevimi yaptım.

1990-1991 SHP Kadıköy Gençlik Komisyonu Bşk.

1990-1992 Özel sektörde çalıştım.

1992 Kendi firmamda çalışıyorum.

1999 CHP Maltepe İlçesi Yerel Yönetimlerden Sorumlu İlçe Bşk. Yrd.



2002 CHP Maltepe İlçe Yöneticiliği ve Bşk. Yrd.

2004-2009 Maltepe Belediye Meclis Üyeliği

2006 Gayri Menkul Değerleme Uzmanı oldum. ACE Gayrimenkul Değerleme A.Ş Kurucu ortak oldum.

2008 AYÜ'inde Yerel Yönetimler Uzmanı Yüksek Lisansımı tamamladım.

2009-2014 İ.B.B Meclis Üyesi - İmar Komisyon Üyesi

2010-2011 Maltepe Belediye Bşk. Yrd.

2014-2016 Maltepe Erzurumlular Vakfı Başkan Yardımcısı.