CHP'nin 'koalisyon heyeti' hazır

ANKARA - CHP'den AK Parti ile yürütülecek koalisyon görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, AK Parti adına Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile CHP adına Haluk Koç'un bir araya geldiği toplantıda, görüşmelerin başlaması için "nerede ve ne zaman toplanılacağı konusunun", hükümeti kurmakla görevlendirilen tarafça belirleneceğinin ifade edildiği belirtildi.



CHP'nin görüşme heyeti ve çalışma gündeminin hazır olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sayın Ahmet Davutoğlu'nun CHP'yi ziyareti sırasında görev alan heyet görüşmeleri yapacaktır. Görüşmeler ilerleme kaydeder, teknik alt konulara geçilirse bu heyette değişiklikler yapılabilecektir. Konunun süre aciliyeti ve önemi açısından, Hükümet Sözcüsü Sayın Bülent Arınç'ın dün akşam yaptığı açıklama üzerine bu bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması gerekli görülmüştür."



Hükümeti kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu'nun CHP'yi ziyaretinde, Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi heyette yer almıştı.

