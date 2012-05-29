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CHP'li Üyeden Sarıgül Hakkında Suç Duyurusu

Şişli’de silüet kavgası CHP'li üye tarafından yargıya taşındı.

CHP'li Üyeden Sarıgül Hakkında Suç Duyurusu

Şişli’de silüet kavgası CHP'li üye tarafından yargıya taşındı.

29 Mayıs 2012 Salı 09:26
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CHP'li Üyeden Sarıgül Hakkında Suç Duyurusu
CHP’li Şişli Belediye Meclis üyesi Dursun Çaltı, Şişli Camii’nin hemen arkasındaki araziye 45 katlı bir gökdelen yapımına izin verdiği gerekçesiyle Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında suç duyurusunda bulundu.
Çaltı, bir oteller zincirine verilen arazinin Şişli’nin silüetini bozduğunu belirtirken, Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, gökdelenin Şişli’nin kalbine saplanan bir hançer olduğunu ifade etti. Suç duyurusunda, söz konusu yapıya izin verilmesinin imar ve şehircilik ilkeleriyle bağdaşmadığı, sosyal donatı dengesini bozduğu ve kamu yararına hizmet etmediğini savunan Çaltı, Sarıgül’ün cezalandırılması ve tedbiren görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Çaltı, inşaatın yapıldığı caddede planlar gereği 6 katlı binalara izin verildiğini ancak inşaatı devam eden binanın 45 katlı olarak tasarlandığını bildirdi.
İzin imara aykırı
Çaltı, suç duyurusunda, söz konusu taşınmaza ilişkin imar planlarında değişiklik yapıldığını ve yüksekliği 100 metreyi bulan 45 katlı bir gökdelenin inşaasına başlandığını kaydetti.
Çaltı, plan gereği Abide-i Hürriyet Caddesi’nde bina yüksekliklerinin 18.5 metre olabileceğine işaret ettiği başvurusunda, “Söz konusu gökdelen Şişli Camii’nin ve genel olarak İstanbul’un silüetini bozan, tarihi dokuya aykırı ve tabiri caizse Şişli’nin kalbine saplanmış bir hançer gibi duran bir yapıdır” ifadelerini kullandı.
(Kaynak: Milliyet)

Son Güncelleme: 29.05.2012 01:27
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