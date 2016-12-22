CHP

, terör saldırıları ve patlamalarda güvenlik zafiyetlerinin araştırılarak faillerin ortaya çıkarılması, saldırılarda sorumluluğu ve ihmali bulunanların görevden el çektirilerek bir daha benzer olayların yaşanmaması için önlem alınması amacıyla

Meclis Araştırması

açılmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve milletvekilleri arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, son 1,5 yılda meydana gelen terör saldırıları anımsatıldı.

Gerekçede şu görüşler savunuldu:

"Yaşanan her terör saldırısından sonra Bakanların ve Başbakanın saldırıları 'esefle kınadıkları, lanetledikleri ve derin üzüntü içinde oldukları' ifadeleri kamuoyuna yansımakta, ancak ne olayların failleri ile ilgili daha sonra somut veriler sunulmakta ne de peş peşe gerçekleşen saldırılar son bulmaktadır.

Son 1,5 yılda yaşanan terör saldırılarının ve patlamaların 8'inin İstanbul'da yaşandığı göz önüne alındığında, yaşanan her bir terör saldırısı sonrası etkili, yeterli ve sürekli güvenlik önlemleri alınmadığı aşikardır. İçişleri Bakanlığının, İstanbul Valiliğinin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün yaşanan terör saldırıları sonucunda, kamuoyuna açıklama yaptıktan sonra, somut güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak neler yaptıkları ya da yapmadıkları izaha muhtaçtır.

Yaşanan terör saldırıları ve patlamalarda güvenlik zafiyetlerinin araştırılarak, faillerin ortaya çıkarılması, yaşanan bu saldırılarda sorumluluğu ve ihmali bulunanların görevden el çektirilerek bir daha benzer olayların yaşanmaması adına etkili, sürekli ve somut önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılması için gereğini saygılarımızla arz ve teklif ederiz."

AA