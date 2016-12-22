CHP Genel Merkezi

'nden tüm il ve ilçe örgütlerine gönderilen genelge ile emniyet müdürlüklerinin ziyaret edilerek, "

terörle mücadelede yanınızdayız

" mesajı verilmesi istendi.

CHP, Türkiye'de son dönemde artan terör saldırılarına karşı, örgütlerinin daha aktif rol alması için 81 il başkanlığı ile ilçe başkanlıklarına genelge yolladı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 10 Ocak'ta emniyet güçlerini ve vatandaşları alçakça hedef alan bir terör saldırısının gerçekleştirildiği hatırlatılan genelgede, bu hain saldırı sonucunda çok sayıda polisin ve sivilin şehit olduğu belirtildi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor günlerde, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Bu alçakça saldırıyı düzenleyen ve bu saldırıdan beslenenler, Cumhuriyete, demokrasiye, ülkemizin birlik ve beraberliğine sarsılmaz bir inançla bağlı halkımızın iradesiyle yenilecektir. Bu kapsamda, partimizin il ve ilçe yönetimlerinin, kendi bölgelerinde bulunan emniyet il ve ilçe müdürlüklerine, birlik ve beraberlik duygusu içerisinde taziye ziyaretinde bulunması, ülkemizin içinden geçtiği bu acı dolu günlerde, şer odaklarına, dayanışma duygumuzla karşılık vermemiz ve emniyet güçlerimizi sahiplenmemiz açısından en uygun cevap olacaktır."

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, emniyet teşkilatının, ülkenin huzuru için yağmur-çamur, gece-gündüz demeden, izin kullanmadan çalıştığını söyledi.

Zor koşullar altında çalışan polislerin, görevlerini en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Sındır, "Polisimizi hedef alan terör saldırıları hepimizi üzüyor. Bütün polislerimizin acısını paylaşmak, onlara moral olmak, terör örgütüne karşı yanlarında olduğumuzu göstermek için il ve ilçe emniyet müdürlüklerine ziyaretlerde bulunacağız. CHP, Türkiye'nin terör belasından kurtulması için her türlü desteğe hazırdır." dedi.

"Ülkenin bekası için çalışanların yanındayız"

Türkiye'nin terörden kurtulması için emniyet güçlerine büyük görev düştüğünün altını çizen Sındır, ülkenin birliği, beraberliği, bekası için çalışan herkesin yanında olduklarını vurguladı.

Sındır, güvenlik güçlerinin, vatandaşların hayatlarını kaybetmediği bir ülke istediklerini belirterek, polislerin özlük haklarıyla ilgili CHP'nin TBMM'de tekliflerinin bulunduğunu hatırlattı.

Genel Sekreter Sındır, söz konusu Türkiye'nin milli güvenliği olduğunda iktidarın da muhalefetin de birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

İlk ziyaret Ankara Emniyet'e

Genelge doğrultusunda ilk ziyareti, CHP Ankara İl Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğüne gerçekleştirdi. İl Başkanı Adnan Keskin başkanlığındaki heyet, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan'ı ziyaret etti.

Görüşmede, yaşanan terör olaylarına karşı her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını dile getiren Keskin, hayatını kaybeden polisler için başsağlığı dileklerini iletti.

Keskin, CHP'nin terörün karşısında olduğununu vurgulayarak, çalışmalarında, emniyet güçlerine yardım etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

AA