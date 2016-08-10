CHP'den mini anayasa paketi beklentisi

TBMM - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbesinin, herkesin olaylara bir parça daha sağduyuyla ve önyargısız bakması gereğini ortaya koyduğunu belirtti.

Bu vahim müdahaleden dersler çıkarılması gerektiğini ifade eden Altay, siyaset kurumunun, Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesindeki sorumluluğunun, uzlaşı ve işbirliğinin öneminin daha da belirginleştiğini vurguladı.

Altay, hiçbir siyasi partinin, uzlaşıdan geri duramayacağını dile getirerek, toplumda böyle bir uzlaşı beklentisinin bulunduğuna işaret etti. Altay, "Genel Başkanımızın, Yenikapı Meydanı'nda 12 başlık altında ortaya koyduğu anlayış, yapılması gerekenler, alınması gereken tutumlar noktasında diğer partilerin bu konuya müspet yaklaşmaktan başka bir çareleri olduğunu zannetmiyorum." diye konuştu.

"İlk yapılması gereken işlerden biri"

Bu işlerin sırasıyla yürüyeceğini vurgulayan CHP Grup Başkanvekili Altay, ilk yapılması gereken işlerden birinin, daha önce üzerinde mutabakat sağlanan mini anayasa paketi olduğunu söyledi. Altay, burada amacın, yargının siyasetin vesayetinden kurtarılması olduğunun altını çizerek, "Bununla ilgili öngörüşmeler kısmen yapılmıştı. Şimdi önümüzdeki günlerde heyetlerin bir araya gelerek yargının siyasetin vesayetinden kurtulmasını formüle edecek bir yeni anayasa paketinin ortaya konulması beklentimizdir. Türkiye'nin ihtiyacı da budur." dedi.

Altay, mini anayasada takvimin belli olup olmadığı, konunun yeni yasama yılında ele alınıp alınmayacağı sorusuna, "Takvim belli değil. Bunlar, artık informal görüşmelerle bir şekilde planlanır, yürür. Yeni yasama yılına belki bu mini paket bitirilmiş olabilir. Meclis ara verir, tatil kararı almaz, almayabilir. Yani bu bir öngörü, bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis toplanır, bu anayasa değişikliği gerçekleştirilebilir." karşılığını verdi.

"Hesaplaşma, normalleşme, demokratikleşme"

Pakette sadece yargıyla ilgili düzenlemelerin mi yer alacağına yönelik soruyu ise Altay, "İktidar partisi değişik önerilerle gelebilir, bakılır, demokrasi normlarına uygun öneriler gelirse niye olmasın. Ama her şeyin başı demokratikleşmedir. Türkiye’de olması gereken üç şey; hesaplaşma, normalleşme, demokratikleşme." diye yanıtladı.