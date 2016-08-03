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CHP'den 'Ekonomi Yönetiminin Demokratikleştirilmesi Paketi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP olarak "Ekonomi Yönetiminin Demokratikleştirilmesi Paketi" hazırladıklarını söyledi.

CHP'den 'Ekonomi Yönetiminin Demokratikleştirilmesi Paketi'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP olarak "Ekonomi Yönetiminin Demokratikleştirilmesi Paketi" hazırladıklarını söyledi.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 13:22
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CHP'den 'Ekonomi Yönetiminin Demokratikleştirilmesi Paketi'

 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, "Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni kalkınma hamlesi, doğru ekonomi politikalarını uygulamanın yanı sıra kurumların güçlendirilmesi, laik eğitim, hukuk devleti çerçevesi içerisinde yaratıcı düşünmeyi teşvik eden özgürlükçü bir demokrasiden geçiyor." dedi.

Böke, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda, CHP olarak "Ekonomi Yönetiminin Demokratikleştirilmesi Paketi" hazırladıklarını söyledi. 

Türkiye'nin her anlamda bir yol ayrımında olduğunu savunan Böke, "Ya demokrasi karşıtı girişimleri cesaretlendiren ve Türkiye'yi vasatlığa mahkum eden ekonomik ve siyasi kırılganlık derinleşecek ya da bambaşka bir yola girilecek ve Türkiye'nin bir bütün olarak bu girişim karşısında durmasıyla ortaya çıkan diyalog zemini fırsatı, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak bir demokratik zemin olarak değerlendirilecek." diye konuştu.

Ülkenin birçok yapısal sorun nedeniyle vasatlığa saplanmış durumda olduğunu iddia eden Selin Sayek Böke, "Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni kalkınma hamlesi, doğru ekonomi politikalarını uygulamanın yanı sıra kurumların güçlendirilmesi, laik eğitim, hukuk devleti çerçevesi içerisinde yaratıcı düşünmeyi teşvik eden özgürlükçü bir demokrasiden geçiyor." şeklinde konuştu.

Paket 3 ana başlıktan oluşuyor

Hazırladıkları paketin 3 ana başlıktan oluştuğunu aktaran Böke, bunlardan ilkinin, "liyakat temelli kurumsal düzenlemelerin ve katılımcı devletin ekonomi yönetiminde inşa edilmesi" olduğunu söyledi.

Liyakat temelli devletin ne kadar önemli olduğunun son iki haftada yaşananlarla bir kez daha anlaşıldığını vurgulayan Böke, şunları kaydetti:

"Altı temelli eylem paketimizde hızla gerçekleştirilecek ilk maddenin, Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplantıya çağrılması olduğu düşüncesindeyiz. Bir düzenleme ile bu konseye muhalefet temsilcileri davet edilerek, konseyin anayasal zorunluluk olarak toplantıya çağrılması talebimiz var. Yine liyakat temelli bir düzenleme için ikinci önerimiz, bağımsız kurum ve kurullarda hızla liyakat temelli atamaların yapılması."

Üçüncü önerilerinin ise 2017 bütçesinin temelini oluşturacak Orta Vadeli Programın çalışmalarına muhalefetin de katılımını sağlayacak bir sürecin işletilmesi olduğunu dile getiren Böke, dördüncü olarak Kesin Hesap Komisyonu kurulması gerekliliğine yer verildiğini aktardı.

Beşinci önerilerinin, Kamu İhale Kanunu'nun etkin ve eşitlikçi bir yapıya kavuşturulması, AB standartlarında yeniden düzenlenmesi olduğunu kaydeden Böke, "Altıncı olarak, verimli ve etkin bir vergi sisteminin ilk adımları atılmalı. Verginin bir ekonomik silah olarak kullanılmasının engellenmesi yönündeki yasal düzenlemeler hızla uygulamaya geçirilmeli." şeklinde konuştu.


AA

Son Güncelleme: 03.08.2016 13:23
Anahtar Kelimeler:
CHPSelin Sayek BökeAB
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