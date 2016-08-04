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CHP'den araştırma istemi

CHP, "Kamuya personel alımlarında yapılan usulsüzlüklerin tespiti ve mağdur olanların haklarının iade edilmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP'den araştırma istemi

CHP, "Kamuya personel alımlarında yapılan usulsüzlüklerin tespiti ve mağdur olanların haklarının iade edilmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

04 Ağustos 2016 Perşembe 11:18
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CHP'den araştırma istemi

 CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve milletvekillerinin imzasıyla, TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye’de çalışkan, zeki, dürüst halk çocuklarının kamu sınavlarında sürekli olarak haksızlığa uğradığı, hasbelkader kamuya girebilenlerin ise cemaatin ağır mobbing ve engellemelerine maruz kaldığı belirtildi.

"Soruların çalınarak, cemaate yakın olanlara verilmesi, sınav kağıtlarıyla oynanması sebebiyle hakkı yenen gençlerimiz, aylarca ders çalışıp, kamu kurumlarının yazılı sınavlarını geçtiği halde, sürekli olarak mülakatlarda elenmiştir." ifadelerine yer verilen gerekçede, yaşanan travmanın ve acının hesabını vermenin mümkün olmadığı kaydedildi.

Gerekçede, araştırma görevliliğinden kaymakamlığa, polislikten, uzmanlığa kadar kuşkulu tüm sınavlarının araştırılması gerektiği vurgulanarak, "Türkiye’de kamuya personel alımlarında yapılan usulsüzlüklerin tespiti ve bu usulsüzlükler nedeniyle mağdur olanların haklarının iade edilmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması yerinde olacaktır. Tasfiyeler nedeniyle boşalan kadroların olabildiğince gerçek hak sahipleriyle doldurulması sağlanmalıdır." ifadesi kullanıldı.

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 11:19
Anahtar Kelimeler:
CHPSezgin TanrıkuluTBMM BaşkanlığıTürkiyeİstanbul Milletvekili
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