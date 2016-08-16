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CHP'den Alevi yurttaşlar için kanun teklifi

CHP, cemevlerinin de ibadethane sayılması, 2 Temmuz gününün "Sevgi ve Hoşgörü Günü" ilan edilmesi ve din derslerinin seçmeli olmasını öngören kanun teklifi hazırladı.

CHP'den Alevi yurttaşlar için kanun teklifi

CHP, cemevlerinin de ibadethane sayılması, 2 Temmuz gününün "Sevgi ve Hoşgörü Günü" ilan edilmesi ve din derslerinin seçmeli olmasını öngören kanun teklifi hazırladı.

16 Ağustos 2016 Salı 11:13
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CHP'den Alevi yurttaşlar için kanun teklifi

 CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gürsel Tekin tarafından hazırlanan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığına sunuldu. 

Teklifin gerekçesinde din ve vicdan hürriyetinin anayasa güvencesi altında olduğuna işaret edilerek, bu hürriyetin Türkiye'nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerce de korunduğu belirtildi.

Ancak Türkiye'de Sünni İslam inancı dışındaki inançlara sahip yurttaşlar için herhangi bir koruma sağlanmadığı ifade edilen gerekçede, özellile Alevivatandaşların inançlarının yok sayıldığı ileri sürüldü.

Gerekçede, teklifteki düzenlemelerin ayrımcılığa son vereceği, Anayasadaki din ve vicdan hürriyeti konusunda eşitlik ilkesine de uyulacağı belirtildi.

Teklife göre, Sivas olaylarının yaşandığı 2 Temmuz günü "Sevgi ve Hoşgörü Günü" ilan edilerek, her yıl anma törenleri düzenlenecek. Madımak Oteli müzeye dönüştürülecek ve bir anıt yapılacak. Alevi yurttaşların kutladığı Gadir Hum Bayramı dini bayramlar arasına alınarak, resmi tatil kabul edilecek. Hızır Orucu Günü de resmi tatil ilan edilecek.

Mevcut mevzuattaki ibadethane tanımı "CamiCemevi, Mescid, Kilise, Sinagog, Havra" şeklinde düzenlenecek. İbadet yerlerine ilişkin uygulamalara bu yerler de dahil edilecek. Zorunlu din dersleri seçmeli ders haline getirilecek. Nüfus cüzdanlarında din hanesi bulunmayacak.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 11:14
Anahtar Kelimeler:
CHPSezgin TanrıkuluSünni İslam InancıCamiCemeviMescidKiliseSinagogHavra
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