CHP'de yerel seçime doğru

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, partisinin tüm vatandaşların etkin katılımına yönelik bir seçim güvenliği çalışması yürüttüğünü belirterek, "Hangi partiye dahil olursa olsun dürüst, adil, şeffaf bir seçim isteyen tüm vatandaşlarımıza yönelik bir çağrı yapıyoruz" dedi.



Halıcı, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan ile düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin yerel seçimlerde uygulayacağı seçim güvenilirliğine yönelik çalışmaları tanıttı.



Seçimlerin her aşamasında ortaya çıkabilecek hataların ve usulsüzlüklerin belirlenip önlenmesine yönelik 2011'den beri çalışma yürüttüklerini hatırlatan Halıcı, bu çalışmaları ilgili kurumlar ve diğer siyasi partilerle de paylaştıklarını söyledi. Bunun yanında kendi denetim sistemlerini de oluşturduklarını aktaran Halıcı, vatandaşların önemli bir bölümünde seçimlerle ilgili çeşitli aşamalara yönelik kuşkuların olduğunu savundu. Halıcı, bu kuşkuların bir kısmının haklı nedenlere dayandığını bir kısmının ise eksik ve yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan gereksiz kaygılar olduğunu ifade etti.



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kullandığı Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi'ne (SEÇSİS) ilişkin kuşkuların da bulunduğunu iddia eden Halıcı, bilgisayar ortamındaki sistemlere her aşamada müdahale edebildiğini, bu nedenle kuşkuları ortadan kaldırmak için bağımsız sistemlerde sağlanan sonuçların YSK'nın sonuçlarıyla karşılaştırılması gerektiğini söyledi.



"Bu işin atomu sandık sonuç tutanaklarıdır"



Seçim güvenliğinin temelinin, sandık sonuç tutanakları olduğunu ifade eden Halıcı, "Bu işin atomu olan sandık sonuç tutanaklarını kendi bilgisayar sisteminde bizzat kontrol ederek giren ve aynı hesaplamaları, YSK'nınkine benzer bir programı kendi sisteminde benzer bir biçimde yaparak, hesaplayan ve bu sonuçları YSK'nın sonuçları ile karşılaştıran bir partinin SEÇSİS'den kuşku duymasına gerek yoktur" dedi.



Halıcı, 2014 yerel seçimlerine yönelik hazırlıklarını teknoloji ve insan olarak iki temele dayandırdıklarını anlatarak, teknolojik açıdan daha önce kullandıkları seçim takip sistemini geliştirdiklerini, insan temelli çalışmalar kapsamında da sandık çevresi sorumluları uygulamasını geliştirdiklerini söyledi. Sandık çevresi sorumluları olarak 400 bin kişinin görevlendirildiğini belirten Halıcı, bu kişilerin seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere üç aşamalı çalışma yürüteceklerini söyledi.



"CHP e-Seçmen" uygulaması



Seçmen listelerinin kontrolünün önemine de değinen Halıcı, tüm vatandaşları listeleri kontrol etmeye çağırdı. Bu kapsamda hazırlanan bilgisayar programını da tanıtan Halıcı, "CHP e-seçmen" uygulamasına partinin resmi internet sitesinden yada akıllı telefonlardan ulaşılabildiğini kaydetti.



Bu programa, TC kimlik numarası ve baba isimiyle girilebileceğini anlatan Halıcı, vatandaşların hem kendilerinin hem de aynı binada oturan diğer seçmenlerin bilgilerine ulaşabildiğini ifade etti. Bunun hataların tespiti için önemli olduğunu belirten Halıcı sistemdeki bilgilerin YSK tarafından nisan ayı itibarıyla kendilerine iletilen seçmen listelerine ait olduğunu da bildirdi.



Halıcı, seçmen listelerine yönelik çalışmalarında, çok sayıda olmamakla birlikte mükerrer seçmenle T.C. kimlik numarası bulunduğu ve daha önceki seçimlerde oy kullandığı halde güncel listede yer almayan seçmenlerin varlığını tespit ettiklerini söyledi.



Bu konuların adil bir seçim için önemli olduğunu dile getiren Halıcı, İçişleri Bakanlığına bu sorunların neden kaynaklandığına ilişkin soru önergesi verdiklerini bildirdi. Halıcı bu iki sorunun en kısa sürede giderilmesi gerektiğini ifade etti.



Halıcı, YSK'dan sandık seçim sonuç tutanaklarının parti genel merkezleriyle yalnızca yazılı değil görüntülü olarak da paylaşılmasını istediklerini ve olumlu yanıt aldıklarını da anlattı.



Emrehan Halıcı, sandık çevresi sorumlularının kullanımı için geliştirilen uygulamalar hakkında da bilgi verdi.



Vatandaşların seçim sonuçlarının denetimine katılımını arzu ettiklerini vurgulayan Halıcı, "Çalışmalarımızda sadece CHP'lilerin değil tüm vatandaşlarımızın seçim denetimine dahil olmasını temel hedef olarak koyuyoruz. Hangi partiye dahil olursa olsun dürüst, adil, şeffaf bir seçim isteyen tüm vatandaşlarımıza yönelik bir çağrı yapıyoruz" dedi.



Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Halıcı, Suriye'den gelen sığınmacıların Türk vatandaşlığına geçirilerek seçmen yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine, bunların kendilerine de iletildiğini söyledi. Halıcı, kendilerine iletilen seçmen listelerinin 2013'ün nisan ayına ait olduğunu hatırlatarak, güncellenmiş listelerin gelmesi halinde buna yönelik kontrolleri yapacaklarını belirtti.



"20 bin CHP üyesi listelerde yok"



Halıcı, bir başka soruyu yanıtlarken de T.C. kimlik numarası olduğu ve daha önceki seçimlerde oy kullandığı halde şu anda listelerde bulunmayan kişilere yönelik tespitlerini, T.C. kimlik numarası gerekli olduğu için sadece CHP üyeleri üzerinden yapabildiklerini vurguladı. Bu kapsamda 20 bin CHP üyesinin daha önce oy kullandıkları halde güncel seçmen listelerinde yer almadığını belirlediklerini söyleyen Halıcı, "Diğer vatandaşlarımızın da aynı durumda olması kuşkusu ciddi bir şekilde vardır. Bu sorunun mutlaka düzeltilmesi gerekir" dedi.







