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CHP’de kurultay hazırlığı!

CHP yeni kurultaya hazırlanıyor

CHP’de kurultay hazırlığı!

CHP yeni kurultaya hazırlanıyor

31 Aralık 2017 Pazar 12:49
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CHP’de kurultay hazırlığı!
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36. Olağan Kurultayı'nı 3-4 Şubat 2018'de yapmaya hazırlanan CHP'de, olağan kurultayın sonrasında bir de tüzük kurultayı gerçekleştirilecek.

CHP, 3-4 Şubat 2018'de yapılacak 36. Olağan Kurultayı'nın ardından özellikle il kongreleriyle ilgili düzenlemelere gidilecek bir de tüzük kurultayına hazırlanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, hafta sonu partisinin Adana il kongresine katılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanına yönelik önemli mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, kamuoyuna çok yansımamasına rağmen, parti kulislerinde çokça konuşulan ve zaman zaman tartışmalara neden olan delege seçimleri vardı.

"Delege hesabı yapanların partide işi yoktur." diyen Kılıçdaroğlu, gelecek süreçte bu türden düzenlemelere gidilecek bir tüzük kurultayının işaretini verdi.

36. Olağan Kurultayı'nı 3-4 Şubat 2018'de Ankara Spor Salonu'nda yapmaya hazırlanan CHP'de, olağan kurultayın sonrasında bir de tüzük kurultayı gerçekleştirilecek. Zamanı henüz netleşmeyen tüzük kurultayında delege seçimlerinin masaya yatırılması bekleniyor.

Tüzük değişikliğine yönelik bir kurultay yapılacak

CHP tüzüğüne göre il yönetimleri, toplam milletvekili sayılarının iki katı oranda kurultay delegesi belirliyor. Bu sistemde iller genel ve yerel seçimlerde ister başarılı olsun ister olmasın seçtikleri delegelerle parti yönetiminde söz sahibi oluyor.

Parti kulislerinde, yapılacak tüzük kurultayında gerçekleştirilmesi beklenen değişiklikle iller için başarıya göre temsiliyet hakkı getirilebileceği konuşuluyor. 

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği tüzük kurultayının bununla ilgili olmadığını vurgulayan Tekin Bingöl, "Bu, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili bir şey. Değişiklik yapacağımız birtakım maddeler var. Kongrelerin işleyişiyle ve benzerleriyle ilgili. Sadece tüzük değişikliğine yönelik bir kurultay yapacağız. Çünkü çoğu zaman olağan kurultay içerisinde, birkaç maddelik tüzük değişikliği yeterli olmayabiliyor. Tümüyle sadece tüzüğün değerlendirileceği bir kurultay olacak tüzük kurultayı. O değişiklik de burada yapılacak." diye konuştu.

Komisyon kurulacak

Şu anda "bu madde veya şu madde değişecek" diye bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirten Bingöl, kurultay öncesi oluşturulacak bir komisyonla değişikliğin hazırlığının yapılacağını söyledi.

Kurulan komisyonun ilgili birimlerin yanı sıra il yönetimlerinin görüşlerini de alarak değişiklikleri şekillendireceğini aktaran Bingöl, "Burada Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi tek başına bir tüzük kurultayı yapılarak, tüzük yeniden masaya yatırılacak, değerlendirilecek." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Chp KurultayCHP
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