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CHP'de koalisyon için AK Parti öne çıkıyor

TBMM Başkanlığı için Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın adaylığını açıklayan CHP'de, koalisyon ortaklığı tartışmalarında AK Parti ön plana çıkıyor

CHP'de koalisyon için AK Parti öne çıkıyor

TBMM Başkanlığı için Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın adaylığını açıklayan CHP'de, koalisyon ortaklığı tartışmalarında AK Parti ön plana çıkıyor

24 Haziran 2015 Çarşamba 15:34
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CHP'de koalisyon için AK Parti öne çıkıyor

ANKARA - TBMM Başkanlığı için Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın adaylığını açıklayan CHP'de, koalisyon ortaklığı tartışmalarında AK Parti ön plana çıkıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, CHP-MHP ve HDP'li seçeneklerin "zor şans" olarak ortaya çıkması, AK Parti-CHP seçeneğini güçlendirdi.

"Önceliğimiz yüzde 60 blokundan yana"

AA muhabirinin koalisyon tartışmalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu ise parti olarak hiçbir partiye kapılarını kapatmadıklarını belirtti.

CHP'nin önceliğinin "yüzde 60'lık bloktan" yana olduğunu vurgulayan Bekaroğlu, "Sayın Bahçeli'nin tutumu, böyle bir koalisyonu imkansız hale getiriyor. Bundan sonra ne kalıyor? Adalet ve Kalkınma Partisi koalisyonları kalıyor" ifadesini kullandı.

AK Parti ile koalisyon

"İkili temaslar ve yoklamalar" dışında, "Şu koalisyon kuruluyor" denilebilecek bir gelişmenin henüz olmadığını belirten Bekaroğlu, şöyle devam etti:

" CHP hiçbir partiye kapılarını kapatmıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi,CHP ile koalisyon yapacaksa iki parti bazı konularda uzlaşacaklar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin koalisyon için, 'şu konular olursa' diye, kamuoyuna deklare ettiği bir şey yok ama CHP'nin var. İşte bu 14 madde. 1982 Anayasasını değiştirebilecek, hukuk devletiyle ilgili problemleri giderilebilecek, sosyal devletle ilgili seçim vaatlerimizi gerçekleştireceğimiz bir koalisyon içinde yer alırız. Bunlar AKP ile oturulup henüz konuşulmadı. Dolayısıyla şu anda CHP-AKP koalisyonuyla ilgili çok kesin, net söylenecek bir şey yok."

"Baykal'ın seçilmesi kurulacak koalisyonu kolaylaştırır"

CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu'nun, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı TBMM Başkanlığına adayı olarak gösterdiğine işaret eden Bekaroğlu, Baykal'ın aday gösterilmesinin, herhangi bir koalisyonun sonucu olmadığını söyledi.

Bekaroğlu, Baykal'ın TBMM'de başkan seçilmesinin, kurulacak bir koalisyonu kolaylaştırıcı rol üstleneceğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 24.06.2015 14:44
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKoalisyon
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