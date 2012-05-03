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CHP'de büyük şok...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, parti yönetiminden istifa etti. Tekin'in gün içinde açıklama yapacağı öğrenildi...

CHP'de büyük şok...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, parti yönetiminden istifa etti. Tekin'in gün içinde açıklama yapacağı öğrenildi...

03 Mayıs 2012 Perşembe 15:33
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CHP'de büyük şok...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in dün sabah saatlerinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun masasına “İstifa” dilekçesini koyduğu CHP kulislerine düştü.

CHP kulislerinden alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu ve Tekin dün, Genel Başkanlık makamında yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın kongrede yeniden aday olmasına karşı çıkan Tekin'in genel merkezle ters düştüğü ifade ediliyor.


Görüşmede Tekin’in MYK’daki bazı isimler ile son dönemde il kongrelerinde ismi geçen bazı partililere yönelik eleştirilerde bulunarak “Ben onlarla aynı MYK’da bulunmayı, aynı yönetim anlayışıyla hareket etmeyi kabullenemiyorum” diyerek istifa dilekçesini Kılıçdaroğlu’na sunduğu ileri sürüldü. Kılıçdaroğlu’nun ise istifayı kabul etmediği belirtiliyor.

Son Güncelleme: 03.05.2012 07:34
Anahtar Kelimeler:
CHPde Büyük şok... İkinci Adam Istifa Etti
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