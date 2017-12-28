CHP yönetimi FETÖ 'nün ağzıyla konuşmayı bırakmalı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Maalesef birkaç gün önce CHP milletvekili, 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak meydanlara çıkmış şehitlerimize, gazilerimize, o gece sokaklara, meydanlara çıkmış istiklaline ve istikbaline sahip çıkmak için tanklara bedenini siper etmiş kişilere gerçekten ağza alınmayacak şekilde hakaretlerde bulundu. Ben, kendisini kınıyorum." dedi.

Kaya, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret edip, Valilik Toplantı Salonu'nda sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle basına kapalı görüşme yaptı.

Bakan Kaya, toplantının ardından AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bu teşkilatın bir üyesi olmak ve teşkilatın çatısı altında hizmet etmenin büyük bir şeref ve onurlu bir görev olduğunu ifade eden Kaya, yapılan hizmetlerin çok önemli olduğunu kaydetti.

Kaya, AK Parti teşkilatlarındaki kadınların ve gençlerin hizmetiyle bugünlere gelindiğini unutmadıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her konuşmasında bu duruma vurgu yaptığını söyledi.

CHP'li milletvekilinin sözleri

Ülkenin geleceğine hizmet ettiklerini dile getiren Kaya, şehit yakınlarının ve gazilerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların başımızın üzerinde yerleri var. Buradan sonra da iki gün önce Hakkari'de şehit düşmüş kardeşimizin ailesine taziye ziyaretinde bulunacağız. Maalesef birkaç gün önce CHP milletvekili, 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak meydanlara çıkmış şehitlerimize, gazilerimize, o gece sokaklara, meydanlara çıkmış istiklaline ve istikbaline sahip çıkmak için tanklara bedenini siper etmiş kişilere gerçekten ağza alınmayacak şekilde hakaretlerde bulundu. Ben, kendisini kınıyorum. Sadece kınamakla da kalmamak lazım, CHP yönetimi tarafından bir an önce disiplin soruşturmasının açılıp gerekenin yapılması lazım. CHP'nin FETÖ ağzıyla bu şekilde devam etmesiyle milletimiz seçimde onlara çok büyük bir ders verecektir diye düşünüyorum. Biz 15 Temmuz gecesi milletimizle birlikte meydanlardaydık. Sayın Cumhurbaşkanımız 6 aylık torunuyla birlikte F-16'ların arasından Atatürk Havalimanı'na indi, üç torunuyla, eşiyle, ailesiyle birlikte milletimizin içine gitmiş ve oradan ayrılmamıştır."

Kadına yönelik şiddet

Kaya, "amasız", "fakatsız" şekilde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi toplumla iş birliği içinde sürdüreceklerini vurguladı. Kadınları güçlendireceklerini belirten Kaya, şunları söyledi:

"Biz sloganımızı şöyle belirledik. 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye.' İnanıyoruz ki kadınlarımız güçlü olursa Türkiyemiz daha da güçlenecek. Nasıl ki teşkilatımızdaki kadınların kapı kapı dolaşıp bize güç vermesini önemsiyorsak, ülkedeki tüm kadınları da güçlendirmek için mücadelemizi arttırarak sürdüreceğiz. Tüm kızlarımızın okullarda olması için mücadelemizi sürdüreceğiz. İstiyoruz ki tüm çocuklarımız okula gitsin. Bir çocuğumuzun dahi sokakta olmasını, çalışmasını asla kabul edemeyiz. Bütün çocuklarımızın yeri okul. İnşallah, önümüzdeki dönemde sizlerin bize vereceği güçle, destekle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."