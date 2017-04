Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli'nin Tavas ilçesindeki mitinginde yağmur altında yaptığı konuşmada, bu yağışın bereket getireceğini belirterek, 16 Nisan'ı da daha bereketli yapacağına inandığını söyledi.

Bu bereketle Türkiye'nin bir daha asla hainlerin eline düşmeyeceğini vurgulayan Zeybekci, Türkiye'nin bir daha hırsızlar tarafından soyulmayacağını, bir daha koalisyon tuzaklarına düşmeyeceğini dile getirdi.

Bazılarının milleti denize dökmekten bahsettiğini hatırlatan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Biz Yunus Emre'nin torunları olarak diyoruz ki 'Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevi için, dostun evi gönüllerdir, biz gönüller yapmaya geldik.' Onlar utansınlar çünkü Türkiye için biz kaygılanıyoruz. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Biz diyoruz ki eğer CHP gerekliyse ki gerekli, 16 Nisan'da CHP'yi de bu ülkenin partisi yapmak için 'evet' diyoruz, CHP için 'evet' diyoruz. CHP'yi Kılıçdaroğlu'ndan kurtarmak için 'evet' diyoruz. Ucuz siyaseti bitirmek için 'evet' diyoruz. Tek ayak üzerinde kırk yalanı bitirmek için 'evet' diyoruz. Allah'ın izniyle artık Türkiye'de yalan siyaseti bitecek. Milleti kandırmak bitecek. Kendi menfaatlerini, bu ülkenin menfaatlerinin önüne koyanları bu siyaset tarihinden silecek miyiz? Ben hep onu söylüyorum, CHP'li kardeşlerime onu söylüyorum. 16 Nisan'da CHP'nin artık iktidar ümidi olan bir muhalefet partisi haline gelmesi için CHP'li kardeşlerime diyorum ki 16 Nisan'da siz de 'evet' deyin diyoruz. Siz de 'evet' deyin."

Nihat Zeybekci, Türkiye'nin dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın da 6'ncı büyük ekonomisi olduğuna değindi.

Türkiye'nin en kısa sürede dünyada ilk 10, Avrupa'da ilk 3 ekonomiden biri olması için de 16 Nisan'da bütün CHP'lilerle beraber "evet" diyeceklerini belirten Zeybekci, şöyle konuştu:

"Siz 'evet' dediniz diye birilerinin dudağı uçukluyor, siz 'evet' dediniz diye birilerinin saçları diken diken oluyor, siz 'evet' dediniz diye birileri gece rüyalarında zıplayıp kalkıyor. Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacak. Hiç bunun kaçışı, kurtuluşu yok. Hapşırsalar da köpürseler de 16 Nisan'da 'evet' diyeceğiz ve Türkiye dünyada ilk 10'da olacak. Bakın etrafımıza, güneye bakın, kuzeye bakın, Avrupa'ya bakın; Allah aşkına niye topyekun saldırıyorlar? Niye topyekun Türkiye'yi hedef alıyorlar? Niye topyekun her birinin hedefinde Recep Tayyip Erdoğan var? Son zamanlarda Devlet Bahçeli de eklendi, ona da saldırıyorlar çünkü 'milletim' dedikleri için ikisi de 'bayrağım' dediği için 'vatanım' dedikleri için ve 'devletim' dedikleri için. 'Bırak namerde, merde bile muhtaç olmayacak Türkiye'ye doğru durmak yok yola devam' dedikleri için."

"Bu milli bir meseledir"

Suriye'de yüzlerce bebeğin, çocuğun katledildiğini anımsatan Zeybekci, Türkiye'nin 6-7 yıldır "Gelin Suriye'nin bir bölümünü uçuşa yasak yer yapalım, gelin orayı güvenli bölge ilan edelim. Gelin masum insanları, çocukları, yaşlıları, kadınları oraya toplayalım, güvenlik altına alalım." dediğini dile getirdi.

Büyük devlete bakıldığında hepsinin kendi derdinde olduğunu belirten Zeybekci, "Onun için bu millet, bu coğrafya için olmazsa olmazdır. Bu millet, bu yüce, aziz millet, dualı millettir. Bu coğrafyada yaklaşık bin yıldan beri Selçuklu olmasaydı, Osmanlı olmasaydı ya Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı bu coğrafyanın hali nice olurdu? İşte son dönemlerde bakın, görün işte. Hedef onun için Türkiye, Türkiye'yi hallettiğin zaman gerisi kolay, gerisi artık yok hükmünde. Onun için bizimle uğraşıyorlar. Onun için bu hastalıktan kurtulmamız lazım." diye konuştu.

Uzun ve kutlu bir yolculuğa çıkacaklarını, "koalisyon belasından" kurtulacaklarını ifade eden Zeybekci, onun için bunun milli bir mesele, milli bir dava olduğunu söylediğini aktardı.

CHP'nin yüzde 50'yi hedeflediği, yüzde 70'i kucakladığı zaman Türkiye'nin partisi haline geleceğini anlatan Zeybekci, "Hedef o ama başlarındaki biliyor, 16 Nisan'dan sonra o orada kalamayacak çünkü yüzde 60'ı, 70'i kucaklayamayacak, yüzde 23 yeterli olmayacak. Sıkıntı bu." yorumunu aktardı.

Bakan Zeybekci, Türkiye'de 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden önce her şey yolunda iken güçlü AK Parti iktidarına son verilmek istendiğini vurguladı.

Zeybekci, "Allem ettiler kallem ettiler, terör örgütünün partisini boyadılar, kınaladılar, süslediler, eline saz verdiler, bu milleti, benim insanlarımı kandırdılar, yüzde 13,5 oy, 80 milletvekili, Türkiye'de tek başına iktidarı bitirdiler, koalisyon belasını tekrar hortlattılar. Her an çıkabiliyor, her an olabiliyor. Onun için bu hastalıktan kurtulacağız." değerlendirmesinde bulundu.