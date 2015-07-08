'CHP üzerine düşen sağduyuyu gösterecektir'

ANKARA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve soruları yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, ilginç bir süreç yaşandığını söyledi.

Genel seçimlerin üzerinden 31 gün geçtiğine işaret eden Koç, şu ana kadar herhangi bir görevlendirmenin olmadığını hatırlattı.

Daha önceki seçimlere atıfta bulunan ve bu seçimlerde görevlendirmelerin mevcut Cumhurbaşkanlarınca 14 ile 19 gün arasında yapıldığına dikkati çeken Koç, "Her türlü tartışmayı beklemeden bu sürecin bir an önce başlaması gerektiğini ifade ediyoruz. Kimin 7 Haziran'da iktidardan düştüğü belli ama şu anda kim iktidarda belli değil" diye konuştu.

Koç, "Millet çözüm istiyor o çözüme odaklanmak zorundayız. Bunu gerçekleştiremedik. Yani, 7 Haziran'da verilen mesajın gereğini yapamadık. Asgari bir protokolle 'tekrardan Türkiye bir hukuk devleti olacaktır' yoluna girseydik ve 7 Haziran'a getiren süreçlerin hepsinden demokratik mekanizmalar içerisinde bir hesap sorabilseydik, ondan sonra da hemen akabinde bir seçim yaparak tekrar bir halka başvurma imkanını yakalasaydık. Bunu zorladık" dedi.

Haluk Koç, bu düşüncelerini, "Daha dar, kendinden olmayanı düşman ilan eden daha farklı bir siyaset algısını oluşturmaya çalışan bir yapının dirençli tavrı" nedeniyle hayata geçiremediklerini savunarak, Türkiye'nin bir çözüm bulmak zorunda olduğunu bildirdi.

Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasi bir uzlaşmaysa, hep beraber bu noktada üzerimize düşeni yapmak durumundayız. CHP bugün de ülkenin hükümetsiz kalmaması için demokratik kurallar içerisinde, mutlak olarak içte ve dışta biriken sorunlara karşı, bir çözüm olma noktasında üzerine düşen sağduyuyu gösterecektir. Çözümsüzlüğün adresi olmayacaktır, asık suratlı siyasetin penceresi olmayacaktır. Seçimlerden önce başlayan bu pozitif siyaset dilinin her türlü haksız, hukuksuz, böyle isminin önünde bir takım akademik sıfatlar taşıyarak safsatalarla konuşan insanlara dahi cevap vermeme noktasına bizi getirdiğini görüyorsunuz. Onun için koalisyon hesapları, partilerin kendi öz çıkarları nedir o pencereden değil, bu ülkenin şu andaki çıkarları neyi gerektiriyor o çerçevede ele alınıp yapılması gereken siyasi sorumluluklardır diye düşünüyoruz."

Halaçoğlu'nun açıklamaları

İsim vermeden MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu'nun açıklamalarını da eleştiren Koç, şunları kaydetti:

"Aslında doğrudan isim de ortaya koyarak söyleyebileceğim ve altından kalkamayacakları çok ağır sözler söyleyebilirim. Ama siyaseti o boyutta tutmak istemiyoruz. Cevap verilmedi sanmasın, hakkımız baki. Siyaset de uzun. Eğer bir özür mekanizması geliştirmezler, söylediğinin bir sıkıntı anında istemeden ifade edildiğini ortaya koymazlarsa o zaman milyonlarca bu ülkede hem inançlarına bağlı, hem namusuyla onuruyla yaşayan tüm o insanlara yapılan hakaretin sorumlusuna, bulduğumuz her alanda hakkettiği cevabı hem de en ağırından verebilecek noktadayız, ama bugün siyaset karşılıklı polemik istemiyor."

"Gözleri çekik nasıl ayırt edeceksiniz..."

Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir gazeteye verdiği demeçte Çinli turistlere yönelik saldırıyla ilgili "Gözleri çekik nasıl ayırt edeceksiniz, ne fark var?" şeklindeki açıklamalırının hatırlatılması üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir siyasi partinin sayın genel başkanı hakkında ben yorumda bulunmak istemiyorum. Sadece partisinin grup başkanvekili tarafından CHP'ye yöneltilen saçma sapan laflar hakkında yorumu ne onu merak ediyorum. Yani çekik gözlüler için bile bir tasnif cevabı verebilen Sayın Bahçeli'nin, Sayın Halaçoğlu’nun sözleri hakkındaki düşüncelerini öğrenmek önemli."