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CHP Tüzüğü'nde başa dönüldü

Yarın başlayacak CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda delegenin onayına sunulacak tüzük taslağında yer alan ve milletvekillerinden sert tepki gören birçok düzenlemede geri adım atıldı.

CHP Tüzüğü'nde başa dönüldü

Yarın başlayacak CHP 19. Olağanüstü Kurultayı'nda delegenin onayına sunulacak tüzük taslağında yer alan ve milletvekillerinden sert tepki gören birçok düzenlemede geri adım atıldı.

08 Mart 2018 Perşembe 11:59
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CHP Tüzüğü'nde başa dönüldü

ANKARA - CHP 19. Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine yarın Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başlayacak.

İki gün sürecek Kurultayda, tüzükte, "ön seçim", "kota", "kontenjan", "kurultay yönetmeliği" gibi teknik düzenlemelere gidilecek.

CHP'de olağanüstü tüzük kurultayı çağrısının hemen ardından, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in başkanlığında bir komisyon oluşturuldu ve hazırlıklara başlandı.

Bu komisyon, talepleri de değerlendirerek kısa süre içinde hazırladığı bir tüzük taslağını kamuoyuyla ve örgütle paylaştı.

"Ön seçim" düzenlemesi milletvekili ve PM üyelerinden sert eleştiri aldı

Taslakta yer alan "ön seçim" düzenlemesi milletvekilleri ve bazı Parti Meclisi (PM) üyelerinden sert eleştiri aldı.

CHP'li 48 milletvekili bir bildiri yayınlayarak mevcut tüzükte milletvekili adaylarının yüzde 85'inin ön seçimle belirlenmesi ilkesinin korunmasını istedi. 

Dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) eleştirilen tüzük taslağında bazı değişikliklere gitti.

Bugün son şekli verilecek taslakta, mevcut tüzükte yer alan milletvekili adaylarının belirlemesindeki yüzde 85 önseçim şartı korundu.

Gençlik yaşı da indi

Taslakta milletvekillerinin tepkisi ile karşılaşılan bir başka düzenleme ise gençlik kollarına üye olmada getirilen üst yaş sınırı düzenlemesiydi.

Taslakta gençlik kotası yüzde 10'dan 20'ye çıkarılırken, tepki gören 35 yaş düzenlemesi de 30 olarak yeniden değiştirildi.

PM adaylığı için delege imzası şartı getirildi

CHP kurultaylarında uygulanan "çarşaf liste" yöntemine sadık kalınan yeni düzenlemede, PM adaylığı için delege imzası şartı konuldu.

Kabul edilmesi durumunda artık Parti Meclisi üyeliğine aday olmak için en az 10 kurultay delegesinin ya da Genel Başkanın yazılı önerisi gerekecek. Bu düzenleme ile PM seçimlerinde çok fazla sayıda PM adayı olmasının önüne geçileceği belirtiliyor. Nitekim son kurultayda, 60 kişilik PM için 500'e yakın aday vardı.

MYK'yı yine genel başkan belirleyecek

Tüzük taslağında PM'ye, mevcut tüzükte bütün üyeleri genel başkan tarafından belirlenen Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) bir kısmını belirleme hakkı tanınmıştı.

Bu kapsamda, örgütlerden, idari ve mali işlerden, hukuk işlerinden, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları ile genel sekreter, genel başkan tarafından belirlenecek, sayısı ve görev alanı genel başkan tarafından teşkil edilecek, diğer MYK üyelerini ise PM seçecekti.

"Atanmışlar" ve "seçilmişler" ayrımına yol açacağı belirtilerek tepki gösterilen bu düzenlemeden de geri adım adıldı ve mevcut yönteme sadık kalındı. Buna göre MYK, yine genel başkan tarafından PM üyeleri arasından atanacak.

CHP, tüzüğündeki son kapsamlı değişiklikleri 26 Şubat 2012'de gerçekleştirilen 16. Olağanüstü Kurultay'da yapmıştı.  

AA

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CHPTüzük
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