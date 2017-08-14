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CHP Türkiye hakkında olumsuz algı oluşması için gayret içerisinde

MHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin "CHP, Türkiye hakkında yurt dışında olumsuz algı oluşması için gayret içerisinde. Dışarıya Türkiye'nin sorunlu ülke olduğu imajını verenler, ülkemizin yaşayacağı sıkıntılardan medet umacak kadar küçülmektedir" dedi.

CHP Türkiye hakkında olumsuz algı oluşması için gayret içerisinde

MHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin "CHP, Türkiye hakkında yurt dışında olumsuz algı oluşması için gayret içerisinde. Dışarıya Türkiye'nin sorunlu ülke olduğu imajını verenler, ülkemizin yaşayacağı sıkıntılardan medet umacak kadar küçülmektedir" dedi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:40
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CHP Türkiye hakkında olumsuz algı oluşması için gayret içerisinde

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, "Anamuhalefet liderinin yabancı basına ülkede can ve mal güvenliği olmadığı" şikayeti yapacak kadar ölçüyü kaçırmış vaziyette olduğunu,CHP yönetiminin uzun süredir Türkiye hakkında yurt dışında olumsuz bir algı oluşması için olağanüstü gayret içerisinde olduğunu bildirdi.

"Dışarıya karşı Türkiye'nin sorunlu bir ülke olduğu imajını verenler, ülkemizin yaşayacağı sıkıntılardan medet umacak kadar küçülmektedir." ifadesini kullanan Çetin, Türkiye'ye yapılacak her operasyonda milli duruş sergileyen MHP'nin direncini düşürebilmek için içeriden ve dışarıdan etkisizleştirmeye yönelik çabaların sürdüğünü belirtti. 

Çetin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak için PKK, FETÖ ve DAEŞ gibi örgütler vekalet savaşında kendilerine verilen görevi bir yere kadar yapabilmektedir. Terör canımızı yaksa da, Türk milletinin teslim alınamayacağını artık bütün dünya görmektedir. Terörü bir silah olarak kullanan örgütlerin açıktan saldırılarına karşı millet bir araya geldiği, milli şuur yükseldiği için bu kez devreye psikolojik harp yöntemleri sokulmaktadır.

Milli mücadele yıllarının Ali Kemallerini, Said Mollalarını mumla aratacak fitne çeteleri küresel efendilerine hizmet için her yolu denemektedir. Medya ve siyasetin içerisine yerleştirilmiş bizden görünen ama başkasına hizmet eden etki ajanları, terörün veremediği zararı Türk milletini kamplara bölerek, ortak değerleri tartışır hale getirerek vermektedir. Halbuki Türkiye'de anayasanın ilk üç maddesinde kısaca özetlenmiş devletin ve milletin yapısıyla ilgili çok büyük bir toplumsal mutabakat söz konusudur. Türk milletinin Atatürk ile bir problemi yoktur. Atatürkçülüğü kendilerine bir imtiyaz olarak kullanan ve millete tepeden bakan, değerlerini hiçe sayanlarla mesafe söz konusudur."

"Tarihi bir an"

Şefkat Çetin, 15 Temmuz'un Türk milletinin iradesine yeniden sahip çıktığı bir gün olduğunu vurgulayarak bunu, "Hiçbir silahlı ve zorba gücün milleti teslim alamayacağının bir kere daha hatırlatıldığı tarihi bir an" olarak niteledi.

Bu tarihin başka bir olayla kıyaslanmasına gerek duyulmayacak kadar önemli olduğuna dikkati çeken Çetin, "Milli mücadele ile kıyaslanması millet arasında ikilik çıkarmak için bilinçli bir şekilde yapılmaktadır. Birisini yüceltmek için öncekini küçültmek yanlıştır, art niyetlilerin işidir." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat ÇetinCHP
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