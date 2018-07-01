"CHP tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 24 Haziran seçimlerinin ardından Ulubey ilçesindeki esnafı gezerek kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Torun, CHP'nin 24 Haziran'da yapılan seçimde Ordu'da 2 milletvekili çıkardığını anımsatarak, "Bizleri seçim öncesi ve sandık günü yalnız bırakmayan tüm Ordululara teşekkür ediyorum. Artık Ordu'yu iki milletvekili ile Ankara'da temsil edeceğiz. Dolayısıyla daha güçlüyüz." diye konuştu.

Torun, Ordu başta olmak üzere bölgenin tüm sorunlarını bildiklerini ve buna göre siyaset yürüteceklerini ifade ederek, "Bundan hiç kimse endişe etmesin. Vatandaşlarımızın sorunlarını tek tek biliyoruz. Bunun için çözüm yollarını arayacağız. Kimseyi ötekileştirmeden ve ayrım yapmadan her kesimin vekili olacağız. Bunun sözünü veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin CHP'nin olası erken yerel seçime hazır olup olmadığı yönündeki sorusuna ise Torun, "CHP tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazırdır. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

CHP olarak hangi yerlerde daha başarılı olabileceklerini, hangi yerlerde az oyla seçimi kaybettiklerini belirlemek üzere daha önce akademik ve siyasi fizibilite çalışması başlattıklarını ancak 24 Haziran seçimleri nedeniyle bu çalışmanın yarım kaldığını aktaran Torun, bu çalışmayı yeniden başlatacaklarını söyledi.

Seyit Torun, yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağı konusunda henüz kendilerine bir şeyin ulaşmadığını, konunun takipçisi olduklarını da sözlerine ekledi.